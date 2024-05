USV Gnas unterliegt bei Trainer-Debüt von Neven Ivetic SK Fürstenfeld im Derby

Details Dienstag, 07. Mai 2024 21:21

In einem unterhaltsamen Landesliga-Duell der 25. Runde zeigte der SK Raiffeisen Fürstenfeld eine souveräne Leistung gegen den USV Gnas und Interimstrainer Neven Ivetic und sicherte sich auf fremder Wiese einen komfortablen 3:0-Auswärtssieg. Das Spiel, das im frisch getauften ROTH Stadion stattfand, bot den Fans allen voran in Halbzeit eins einige Höhepunkte und Tormöglichkeit, die den Unterschied für den FSK ausmachten. Trotz regnerischen Bedingungen in der zweiten Hälfte und einem hart umkämpften Match konnte Fürstenfeld seine Überlegenheit unter Beweis stellen und wichtige Punkte sammeln.

Frühe Führung und ein kontroverses Tor

Die Partie begann mit einem hohen Engagement beider Mannschaften, wobei Fürstenfeld die ersten Akzente setzte. In der 11. Minute brach Andreas Glaser den Bann und erzielte das 0:1 für die Gäste. Nach einem Gestochere drückte der Kapitän den Ball am ersten Pfosten über die Linie. Der Schiedsrichter entschied sich nach einer kurzen Rücksprache mit dem Assistenten, den Treffer trotz anfänglicher Abseitsposition anzuerkennen. Dieser frühe Rückstand setzte Gnas unter Druck, und die Heimmannschaft kämpfte darum, ins Spiel zurückzufinden. In der 37. Minute verdoppelte SK Fürstenfeld die Führung durch ein Eigentor von Michael Sammer, nachdem eine Flanke in den Strafraum zu einem unglücklichen Abpraller von Raphael Kniewallner mit dem Keeper führte - Ping-Pong und schon stand es 0:2.

Zweite Halbzeit: Gnas ohne Antwort, FSK verwaltet

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte Gnas mit frischem Schwung und neuen Kräften das Ruder herumzureißen. Trotz einiger Offensivbemühungen, wie dem Schuss von Leonhard Kaufmann über das Tor, blieben zählbare Erfolge aus. Fürstenfeld hingegen setzte seine taktische Überlegenheit fort und konnte in der 68. Minute durch Elias Neubauer, der eine präzise Hereingabe mit einem satten Schuss untr die Querlatte verwandelte, auf 0:3 erhöhen. Dieses Tor sorgte für die Vorentscheidung in einem Spiel, das zunehmend von den Gästen dominiert wurde. Auch in den letzten Minuten des Spiels ließ Fürstenfeld nicht locker und suchte weiterhin den Abschluss, allerdings ohne weiteren Torerfolg.

Die SK Fürstenfeld zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnte durch effizientes Ausnutzen der gegnerischen Fehler den Sieg sicherstellen. Der USV Gnas hingegen musste sich trotz des Heimvorteils und der Unterstützung der Fans mit der Niederlage abfinden, was die Situation im Abstiegskampf weiter verschärft.

Startelf Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, Rene Wagist, Sebastian Roth, Clemens Lerner, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Marc Pöllitsch, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Johannes Unegg, Fabian Horvat, Leonhard Kaufmann, Jan Krobath, Justin Stefan Horvat



Trainer: Neven Ivetic

Startelf Fürstenfeld: Michael Grassmugg - David Fritz, Andreas Wilfling, Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Elias Neubauer



Ersatzspieler: Kevin Hergovits, Tobias Goldgruber, Edin Mujkanovic, Sebastian Prattes, Jan Felix Ritter, Florian Jessenitschnig



Trainer: Christoph Meier

Landesliga: Gnas : Fürstenfeld - 0:3 (0:2)

68 Elias Neubauer 0:3

37 Eigentor durch Michael Sammer 0:2

11 Andreas Glaser 0:1

