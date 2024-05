Gal-Doppelpack bringt SV Wildon drei Punkte gegen Tus Heiligenkreuz/W.

Details Dienstag, 07. Mai 2024 21:37

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Steiermark lieferten sich der SV Raiffeisen Wildon und Tus Heiligenkreuz am Waasen ein intensives Duell. Vor heimischer Kulisse konnte sich Wildon mit einem knappen 2:1 durchsetzen. Die entscheidenden Momente des Spiels fanden vor allem in der ersten Halbzeit statt, wo Wildon eine frühe Führung etablierte, die bis zum Ende Bestand hatte, trotz eines späten Anschlusstreffers von Heiligenkreuz.

Früher Vorsprung für Wildon

Das Spiel begann schwungvoll mit Chancen auf beiden Seiten. Tus Heiligenkreuz zeigte bereits in der 7. Minute Präsenz mit einer ersten Möglichkeit, die jedoch abgewehrt wurde. Die Antwort von Wildon ließ nicht lange auf sich warten. Ein Freistoß in der 4. Minute von Robert Pusaver stellte für den gegnerischen Torhüter Daniel Stoiser kein Problem dar, doch nur wenige Minuten später, in der 8. Minute, brach Zorko Gal die Anfangsspannung. Mit einem präzisen Kopfball nach einer hervorragend getimten Flanke brachte er die Hausherren in Führung. Wildon baute den Druck weiter aus, und in der 23. Minute war es erneut Zorko Gal, der die Führung zum 2:0 ausbaute, nachdem Miha Kancilija den Ball gekonnt vorbereitete.

Kampfgeist von Heiligenkreuz, doch Wildon hält Stand

Trotz des Rückstandes zeigte Tus Heiligenkreuz keine Zeichen von Aufgabe. Die Gäste starteten wuchtig in die zweite Halbzeit und erarbeiteten sich in der 48. Minute eine Großchance, die jedoch knapp ihr Ziel verfehlte. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 32. Minute belohnt, als Emre Koca nach einem energischen Angriff den Ball im Netz von Wildon versenkte und den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Die Spannung blieb bis zum Schluss hoch, mit Chancen auf beiden Seiten. Wildon hatte mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen, einschließlich einer Kopfballchance und einem Schuss von Matej Hoic in der 81. Minute, der knapp sein Ziel verfehlte.

Heiligenkreuz drängte auf den Ausgleich, und die Schlussminuten wurden von intensiven Angriffsversuchen und Verteidigungsaktionen geprägt. Trotz einiger spannender Momente und einer letzten Großchance durch Tiziano Klamler in der 90. Minute, konnte Tus Heiligenkreuz den Ausgleich nicht mehr erzielen. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für SV Wildon, welcher die Fans in Ekstase versetzte und dem Team wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sicherte.

Der Derbysieg für SV Wildon unterstreicht ihre Ambitionen in der Liga und liefert den Fans ein spannendes und emotionsgeladenes Fußballfest. Tus Heiligenkreuz hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und auf die nächsten Spiele konzentrieren, um ihre Position zu verbessern.

Stimmen zum Spiel:

Heinz Karner (Sportlicher Leiter Wildon): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, obwohl wir uns das Leben dann selbst schwer gemacht haben. Wir hätten die Angelegenheit früher entscheiden müssen bzw. unsere Chancen nutzen müssen. Dass es sonst imer eng werden kann, ist klar. Letztlich geht der Sieg aber in Ordnung. Ich bin zufrieden."

Horst Pfeifer (Co-Trainer Heiligenkreuz): "Wir haben leider verloren, aber das mit erhobenem Haupt. Wenn wir in den entscheidenden Momenten das Glück auf unserer Seite haben, geht das Spiel vielleicht Remis aus. Wir machen weiter und der Fokus liegt schon wieder auf dem nächsten Match."

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda (K), Miha Kancilija, Marc Möstl, Markus Farnleitner, Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Denis Perger, Benjamin Winter, Tiziano Klamler, Felix Pegam



Trainer: Roland Spreitzer

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K), Bence Latyak - Manuel Leeb, Matej Pucko, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch



Ersatzspieler: Matej Radan, Luka Orsulic, Anei Polanec, Marco Heibl



Trainer: Horst Pfeifer

Landesliga: Wildon : Heiligenkreuz - 2:1 (2:0)

32 Emre Koca 2:1

23 Zorko Gal 2:0

8 Zorko Gal 1:0

Fotos: RIPU-Sportfotos

