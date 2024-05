Frauental-Coach Patrick Rieger nach der Niederlage gegen Köflach: "Dieses Spiel war wieder ein Spiegelbild des Frühjahrs"

Details Dienstag, 07. Mai 2024 22:33

Am Dienstagabend stand das Landesliga-Match zwischen dem SV Domaines Kilger Frauental und dem ASK Mochart Köflach auf dem Programm. Die Zuschauer sahen eine spannende Partie, die mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste endete. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstands konnten die Köflacher in der zweiten Hälfte den entscheidenden Treffer erzielen und damit drei wichtige Punkte in der 25. Runde sichern.

Daniel Marinic jubelte über den Siegestreffer zum 1:2 für Köflach

Aufregender Start und rasche Führung für Köflach

Bereits in der 12. Minute ging der ASK Köflach, auch bekannt als die Köflacher, durch einen Treffer von Raffael Horvath in Führung. Diese frühe Phase des Spiels zeigte ein dynamisches Team aus Köflach, das entschlossen war, die Partie zu dominieren. Der SV Frauental, oder einfach die Frauentaler, schüttelten den frühen Schock jedoch schnell ab und kamen besser ins Spiel. In einer Phase, in der die Frauentaler mehr Druck aufbauten, gelang es Dominik Weiss, das Leder in der 33. Minute zum 1:1 im Netz unterzubringen. Dieser Ausgleich war das Ergebnis einer verstärkten Offensive der Frauentaler, die nun gleichauf mit den Köflachern waren. Den nächsten Schock mussten die Gäste in der 40. Minute erleiden, Goalgetter Nikica Filipovic verletzte sich schwer und musste ausgewechselt werden.

Köflach-Coach Goran Milicevic war mit dem Spiel nicht zufrieden

Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von einem hin und her der Emotionen und Chancen auf beiden Seiten. Und mehr Kampf und Krampf als gepflegter Fußbal. Die Teams schienen entschlossen, den Sieg zu erringen, wobei die Köflacher besonders in der Schlussphase ihre Angriffe intensivierten. In der 75. Minute war es dann Daniel Marinic, der für den ASK Köflach den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte. Sein Tor brachte die Gäste erneut in Führung und setzte die Frauentaler unter Druck, die trotz intensiver Bemühungen den Ausgleich nicht mehr herstellen konnten. In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Frauentaler alles, um zumindest einen Punkt zu retten, doch die Köflacher verteidigten geschickt und ließen nichts mehr zu.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Köflach, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelten. Die Frauentaler zeigten eine starke Leistung, konnten jedoch nicht das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite verbuchen, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Statements zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Dieses Spiel war wieder ein Spiegelbild des Frühjahrs. Wir hatten wieder einige gute Ballbesitzphasen und auch Torchancen, aber leider wieder nicht die Durchschlagskraft für Tore."

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Ich bin mit dem Spiel absolut unzufrieden, es war ein schlechtes Spiel. Ich muss meinen Jungs aber dennoch zum Arbeitssieg gratulieren. Im Nachhinein betrachtet zählen im Fußball immer nur die Punkte. Wir haben die drei Punkte mit nachhause genommen, das ist positiv."

Landesliga: Frauental : Köflach - 1:2 (1:1)

75 Daniel Marinic 1:2

33 Dominik Weiss 1:1

12 Raffael Horvath 0:1

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Thomas Fauland (K), Marco Sundl, Manuel Christof, Jan-Peter Koch - Konrad Frölich, Sebastian Mann, Nardi Lazaric, Borna Marton - Dominik Weiss, Christian Dengg

Ersatzspieler: Daniel Paul, Joachim Jun. Koch, Julian Christof, Jan Ulrich, Denis Tubic, Martin Gosch

Trainer: BEd Patrick Rieger

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan, Tomislav Valasko, Luca Pistrich - Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Raffael Horvath, Ben Schweinzer, Daniel Marinic - Niko Salika, Nikica Filipovic (K)

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Marco Walcher-Langmann, Fabio Pistrich, Bozo Kosorcic, Bosko Boskovic, Florian Videk

Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

