Kein Spiel für schwache Nerven: Fehring erkämpft sich wichtigen Auswärtssieg in Tillmitsch

In einem hochspannenden Fußballspiel der 26. Runde der Landesliga konnte UFC Fehring einen knappen 2:1-Sieg gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch erringen. In der Nunner Arena präsentierten sich die Gäste effizient und nutzten ihre Chancen konsequent, während Tillmitsch trotz Überlegenheit und zahlreichen Möglichkeiten den Ausgleich nicht erzielen konnte.

Die Effizienz der Fehringer machte sich bezahlt

Die Partie begann direkt mit einem Paukenschlag, als Michael Weitzer in der ersten Minute nur den Pfosten traf, was bereits früh die Gefahr durch Fehring andeutete. Tillmitsch antwortete schnell mit einem Distanzschuss von David Immanuel Otter, der knapp über das Tor ging. Trotz früher Dominanz der Panthers, gelang es UFC Fehring in der 20. Minute durch Josip-Domagoj Hranilović in Führung zu gehen. Eine Ecke von Michael Weitzer fand Hranilović, der per Kopf zum 0:1 traf.

Die Hausherren ließen sich nicht beirren und setzten ihre Angriffe fort, jedoch ohne Erfolg im Abschluss. Die Gäste hingegen zeigten sich weiterhin effektiv und erhöhten in der 27. Minute durch Paul Leitgeb auf 0:2. Eine gut durchdachte Kombination auf der linken Seite endete mit einem präzisen Schuss von Leitgeb aus 20 Metern. Trotz weiterer Bemühungen der Panthers, den Rückstand vor der Halbzeit zu verkürzen, blieb es bei der Führung für die Gäste.

Paul Leitgeb erzielte sein Premierentor in der Landesliga

Tillmitsch kämpft und drückt, Fehring verteidigt

Nach der Pause intensivierte Tillmitsch den Druck und dominierte das Spielgeschehen. Ihre Bemühungen wurden in der 49. Minute belohnt, als Emir Dautovic nach einer abgewehrten Ecke den Anschlusstreffer erzielte. Dies gab den Panthers neuen Schwung, und sie drängten auf den Ausgleich. Mehrere Chancen, darunter Kopfbälle von Dautovic und Thomas Maier, fanden jedoch nicht den Weg ins Ziel.

Unglaublich! Dodlek bringt von rechts eine perfekte Flanke in die Mitte wo Otter komplett frei aus kurzer Distanz zum Kopfball kommt aber es tatsächlich schafft den am Tor vorbei zu köpfen. Das muss der Ausgleich sein Stefan Schöner, Ticker-Reporter

In den letzten Minuten des Spiels stand Fehring tief und verteidigte geschickt gegen die anrennenden Gastgeber. Trotz eines massiven Drucks und einer Flut von Angriffen gelang es Tillmitsch nicht, den Ausgleich zu erzielen. UFC Fehring verteidigte ihre knappe Führung bis zum Schlusspfiff und entführte somit drei wichtige Punkte aus der Nunner Arena. Trotz der vielen Möglichkeiten der Heimischen war der Sieg am Ende dennoch verdient, da sich die Gäste durch gutes und kompaktes Defensivspiel auszeichneten.

Gelbe Karte (UFC Fehring) für: Jan Patrick Unger. Mit gestreckten Bein trifft er Maier am Knie. Mit Gelb ist Unger noch gut bedient. Seine zweite Verwarnung in dieser Spielzeit. Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Schwere Verletzung von Thomas Maier

Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für UFC Fehring, was den Abstand zu den vorderen Plätzen in der Liga verringert. Für Tillmitsch war es eine verpasste Chance, ihren Vorsprung in der Tabelle weiter auszubauen, insbesondere vor dem direkten Duell gegen den neuen Zweiten, Wildon. Das nächste Spiel wird für beide Teams richtungsweisend sein in ihrem Bestreben, die Saisonziele zu erreichen.

Stimmen zum Spiel:

Karl Prasser, Obmann Stv. Tillmitsch:

"In der ersten Halbzeit waren wir nicht so dominant wie sonst, da hat Fehring viel abgebrühter agiert und unsere Fehler eiskalt ausgenützt. In der zweiten Hälfte sind wir dann sehr druckvoll aufgetreten, leider haben wir unsere vielen Chancen nicht genützt. Aufgund des zweiten Spielabschnitts wäre ein Punkt verdient gewesen, ich gratuliere dem UFC Fehring zum Sieg! Leider hat sich unser Charly Maier verletzt, ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und wünsche ihm eine schnelle Genesung."

Robert Kröpfl, Obmann Fehring:

"Wir haben gut gekämpft. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, heute waren einige junge Spieler im Einsatz, die ihre Sache sehr gut gemacht. Sie waren mit viel Herz und Leidenschaft bei der Sache. Der 17jährige Paul Leitgeb hat bei seinem Debüt in der Startelf sein Premierentor in der Landesliga geschossen."

Landesliga: SV Tillmitsch : Fehring - 1:2 (0:2)

49 Emir Dautovic 1:2

27 Paul Leitgeb 0:2

20 Josip-Domagoj Hranilovi? 0:1

Foto: René Dretnik und UFC Fehring

