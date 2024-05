Neun-Tore-Festival: SV Frauental bezwingt SK Fürstenfeld

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:48

In einem dramatischen und torreichen Match der 26. Runde der Landesliga Steiermark, zeigten SK Raiffeisen Fürstenfeld und SV Domaines Kilger Frauental eine fesselnde Fußballshow, die bis zur letzten Minute spannend blieb. Mit einem Endstand von 4:5 setzte sich der Gast SV Frauental durch, wobei das entscheidende Tor in der letzten Minute des Spiels fiel.

Erste Halbzeit: Torreiches Auf und Ab

Bereits in der 8. Minute eröffnete Denis Tubic von SV Frauental den Torreigen mit einem schnellen Angriff, der das 0:1 markierte. Doch die Antwort von SK Fürstenfeld ließ nicht lange auf sich warten. Andreas Glaser erzielte in der 12. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Zuschauer waren kaum zur Ruhe gekommen, da schob Mario Krammer in der 26. Minute nach und brachte die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange an, denn Dominik Weiss von SV Frauental glich in der 32. Minute zum 2:2 aus. Kurz darauf war es erneut Elias Neubauer, der SK Fürstenfeld mit 3:2 in Führung brachte. Diese Führung hielt bis zur Halbzeit, und die Fans beider Teams konnten schon erahnen, dass sie Zeugen eines unvergesslichen Matches werden würden.

Zweite Halbzeit: Ein Wechselbad der Gefühle

Nach der Pause ging das aufregende Spiel weiter. Borna Marton wurde zum Schlüsselspieler für SV Frauental, indem er zunächst in der 76. Minute das 3:3 und zwei Minuten später das 3:4 erzielte. Doch SK Fürstenfeld gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 81. Minute sorgte Elias Neubauer erneut für Jubel unter den lokalen Fans, als er das 4:4 erzielte. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch Denis Tubic von SV Frauental hatte andere Pläne. In der 90. Minute schoss er per Freistoß das entscheidende Tor und brachte damit den Endstand von 4:5 auf das Scoreboard.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Spielverlauf zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der knappe Sieg für die Gäste. SV Frauental verließ das Feld als Sieger eines der spannendsten Spiele dieser Saison, während SK Fürstenfeld trotz einer starken Leistung und vier erzielten Toren ohne Punkte blieb.

Das Spiel zeigte eindrucksvoll, dass im Fußball bis zum letzten Pfiff alles möglich ist, und beide Teams bewiesen, dass sie bis zur letzten Sekunde um jeden Ball kämpfen. Ein unvergesslicher Abend für die Fans und eine wichtige Lektion in Sachen Ausdauer und Entschlossenheit für beide Mannschaften.

Landesliga: Fürstenfeld : Frauental - 4:5 (3:2)

92 Denis Tubic 4:5

81 Elias Neubauer 4:4

78 Borna Marton 3:4

76 Borna Marton 3:3

34 Elias Neubauer 3:2

32 Dominik Weiss 2:2

26 Mario Krammer 2:1

12 Andreas Glaser 1:1

8 Denis Tubic 0:1



