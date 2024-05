Dramatik pur: ASK Köflach und Eggendorf/Hartberg teilen sich die Punkte

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:51

In einer spannungsgeladenen Partie der 26. Runde der Landesliga standen sich ASK Köflach und Eggendorf/Hartberg Amateure gegenüber. Was als dominante Vorstellung der Heimmannschaft begann, wandelte sich zu einem packenden 3:3-Unentschieden, dank einer starken Aufholjagd der Gäste in den letzten Minuten des Spiels.

Fabio Pistrich zeichnete für das 1:0 verantwortlich

Frühe Führung und temporeiches Spiel

Der Auftakt auf dem Spielfeld von ASK Köflach war furios. Schon in der 6. Minute brachte Fabio Pistrich sein Team mit einem gekonnten Kopfballtor zum 1:0 in Führung. Die Hausherren nutzten die Euphorie und bauten ihre Führung weiter aus. Nur sechs Minuten später, in der 12. Minute, schnappte sich Niko Salika den Ball nach einer Balleroberung und erhöhte durch einen präzisen Schuss auf 2:0. Trotz des Rückstands fanden die Gäste aus Eggendorf/Hartberg besser ins Spiel, kamen jedoch zunächst nicht über Aluminiumtreffer hinaus. Erst in der 36. Minute gelang Can Kisa durch einen exzellent geschossenen Freistoß das 2:1. Doch die Freude währte nicht lang, denn Raffael Horvath stellte kurz vor der Halbzeitpause mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her, indem er einen langen Ball gekonnt verwertete.

Die dramatische Aufholjagd der Gäste

Nach der Pause schien das Spiel zunächst seinen gewohnten Gang zu gehen, mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne zählbare Erfolge. Das Blatt wendete sich jedoch in der 80. Minute dramatisch. Fabian Wilfinger, der erst in der 70. Minute eingewechselt wurde, erzielte mit einem spektakulären Distanzschuss das 3:2 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Die Hartberger drängten nun vehement auf den Ausgleich. In der 85. Minute war es schließlich Thomas Rotter, der nach einem Eckball zum 3:3 Endstand traf und damit die Aufholjagd krönte.

Die Hartberger pressen hoch und sorgen so für frühe Ballverluste der Köflacher. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es beim Unentschieden, das insbesondere für Eggendorf/Hartberg angesichts des späten Rückstands wie ein Sieg anmuten musste. Die Köflacher hingegen dürften sich ärgern, nicht alle drei Punkte behalten zu haben, nachdem sie lange Zeit die klar dominierende Mannschaft waren. Die Schlussphase war geprägt von intensiven Angriffen und verteidigenden Aktionen, die das Publikum bis zum letzten Pfiff in Atem hielten.

Thomas Rotter erzielte den Ausgleichstreffer

Dieses Spiel wird sicherlich als eines der aufregendsten der Saison in Erinnerung bleiben, mit einem Ergebnis, das die Unberechenbarkeit des Fußballs einmal mehr unter Beweis stellt. Für beide Teams geht es in den nächsten Runden darum, an die gezeigten Leistungen anzuknüpfen und die Saison erfolgreich abzuschließen.

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Gegen einen unglaublich starken Gegner, der spielerisch sehr dominant war, haben wir eigentlich sehr viele Chancen kreirt und auch drei schöne Tore erzielt. Letzendlich war der Druck von Eggendorf/Hartberg so hoch, dass wir den Vorsprung nicht bis zu Ende verteidigen konnten."

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg:

"Von den Spielanteilen über 90 Minuten ein Spiel auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Heimmannschaft. Leider schafften wir es in der Anfangsphase nicht, das Spiel des Gegners zu unterbinden. Dies führte zu einem frühen 0:2 Rückstand. Darauf antworteten wir mit einem Lattenschuss, einem Stangenschuss und dem überfälligen Anschlusstreffer aus einem Direktfreistoß. Mit dem Pausenpfiff mussten wir abermals nach einem Umschaltspiel das 1:3 hinnehmen. Durch die Dominanz drückender Überlegenheit schafften wir es in der Schlussphase verdient auszugleichen."

Landesliga: Köflach : Eggendorf/Hartberg - 3:3 (3:1)

85 Thomas Rotter 3:3

80 Fabian Wilfinger 3:2

45 Raffael Horvath 3:1

36 Can Kisa 2:1

12 Niko Salika 2:0

6 Fabio Pistrich 1:0

