SV Wildon dreht Spiel gegen SC Bruck/Mur in Schlussminuten

In einer dramatischen Partie der 26. Runde in der Landesliga Steiermark, erlebten die Zuschauer eine atemberaubende Schlussphase, in der SV Raiffeisen Wildon einen 2:1 Rückstand in den letzten Minuten in einen 4:2 Sieg umwandelte. Das Spiel zwischen SC Stadtwerke Bruck/Mur und SV Raiffeisen Wildon hielt, was es versprach und bot den Fans ein Wechselbad der Gefühle. Wildon nutzt damit den Umfaller von Leader Tillmitsch und liegt vier Runden vor Schluss nur zwei Punkte zurück. Der Titelkampf ist also weiter hochspannend.

Früher Vorteil für SC Bruck/Mur

Das Spiel begann furios mit einem frühen Tor von Mark Riegel für SC Bruck/Mur in der 19. Minute, der nach einem brillanten Pass von Leke Krasniqi alleine auf das Tor zulief und den Ball souverän im Netz unterbrachte. Die Heimmannschaft, unter der Leitung von Trainer Harald Lechner, zeigte sich von Beginn an sehr aktiv und nutzte die erste Hälfte, um Druck aufzubauen. Trotz des Ausgleichs durch Matej Hoic per Elfmeter in der 33. Minute, ließ SC Bruck/Mur nicht locker und ging durch einen Kopfball von Stipo Grgic in der 42. Minute, nach einer Ecke von Matthias Pagger, mit einer 2:1 Führung in die Pause.

Dramatische Schlussphase mit unerwarteter Wende

Die zweite Halbzeit sah lange Zeit danach aus, als könnte SC Bruck/Mur den Vorsprung über die Zeit bringen. Doch die letzten Minuten des Spiels wurden zu einer Achterbahnfahrt der Emotionen. SV Wildon Moral und Kampfgeist. In der 87. Minute gelang Miha Kancilija der Ausgleich zum 2:2. Nur zwei Minuten später brachte Matej Hoic, mit seinem zweiten Treffer des Abends, seine Mannschaft erstmals in Führung. Zorko Gal setzte schließlich in der 90. Minute mit dem Tor zum 2:4 den Schlusspunkt einer unglaublichen Aufholjagd.

Die letzten fünf Minuten plus Nachspielzeit sahen ein völlig verändertes Wildon-Team, das mit enormem Druck und hoher Effizienz vor dem Tor den Spielverlauf komplett drehte. Nachdem es lange Zeit nach einer Überraschung aussah, bewiesen die Gäste, dass sie die Partie nicht ohne weiteres aus den Händen geben würden. Der plötzliche Einbruch von SC Bruck/Mur nach dem Ausgleichstreffer ließ den Gästen Raum zur vollständigen Entfaltung ihres Potentials, was sie mit drei schnellen Toren gnadenlos ausnutzten.

Das Match endete mit einem Stand von 2:4, und obwohl SC Bruck/Mur über weite Strecken des Spiels dominierte, zeigte SV Wildon eine bemerkenswerte Rückkehr, die ihnen letztendlich drei wichtige Punkte sicherte. Die Schlussphasen des Spiels unterstrichen einmal mehr, warum Fußball als Spiel der unvorhersehbaren Wendungen bekannt ist.

Landesliga: Bruck/Mur : Wildon - 2:4 (2:0)

92 Zorko Gal 2:4

89 Matej Hoic 2:3

87 Miha Kancilija 2:2

42 Stipo Grgic 2:1

33 Matej Hoic 1:1

19 Mark Riegel 1:0

