Lebring-Coach Kothleitner nach der Pleite gegen Gamlitz: "Aus unerklärlichen Gründen haben wir die ersten 30 Minuten komplett verschlafen!"

In einem aufregenden und ereignisreichen Spiel in der 26. Runde der Landesliga setzte sich der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz mit einem 4:2 gegen den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring durch. Das Match war geprägt von einer starken Anfangsphase der Gäste und einer kämpferischen Leistung der Heimmannschaft, die letztendlich nicht ausreichte, um die Niederlage abzuwenden.

Frühe Führung und dominante Gamlitzer

Der Beginn des Spiels ließ bereits erahnen, dass Gamlitz die Kontrolle übernehmen wollte. Schon in der 15. Minute nutzte Dominik Oswald einen schweren Fehler des Lebringer Tormanns, um das 1:0 für die Gäste zu erzielen. Der FC Gamlitz dominierte weiterhin das Geschehen und erhöhte in der 31. Minute durch David Katzianschütz auf 2:0, indem er die Schwächen in der Abwehr der Heimmannschaft ausnutzte. Trotz eines spürbaren Drucks von SV Lebring gegen Ende der ersten Halbzeit, gelang es ihnen nicht, den Abstand zu verkürzen, bevor die Pausenpfeife ertönte.

Lebring kämpft, Gamlitz sichert den Sieg

Nach der Pause kam Lebring stärker ins Spiel. Jure Volmajer, der kurz vor der Halbzeit eingewechselt wurde, markierte in der 38. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Dominik Oswald erhöhte in der 49. Minute auf 3:1 für Gamlitz, nachdem er einen Schuss präzise im Eck versenkte. Trotz weiterer Bemühungen von Lebring, den Rückstand aufzuholen, war es Philip Bruno Fuchs, der in der 66. Minute für Gamlitz traf und das Spiel scheinbar entschied. Martin Lanz konnte zwar in der 76. Minute noch auf 2:4 verkürzen, doch das reichte nicht aus, um das Blatt zu wenden.

Dominik Oswald mit dem Doppelpack

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von einigen Wechseln und einer zunehmenden Frustration auf Seiten von Lebring, die trotz intensiver Bemühungen den Rückstand nicht mehr aufholen konnten. Als der Schlusspfiff in der 96. Minute ertönte, stand es 4:2 für Gamlitz, ein Ergebnis, das die Überlegenheit und Effizienz der Gäste in diesem Match widerspiegelte.

Verdienter Sieg für Gamlitz. Lebring mit zuvielen Eigenfehlern. C_ Baumi, Ticker-Reporter

Dieser Sieg ermöglichte es FC Gamlitz, wichtige Punkte in der Landesliga zu sammeln, während SV Lebring die Partie als eine verpasste Chance betrachten muss, sich in der Tabelle zu verbessern. Trotz einer phasenweise guten Leistung waren es letztlich zu viele Eigenfehler, die ihnen das Genick brachen.

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Lebring:

"Die ersten 30 Minuten haben wir aus unerklärlichen Gründen komplett verschlafen. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir extrem viele Chancen, die wir leider nicht genützt haben. Gamlitz hat uns gezeigt, wie man einen Spielplan umsetzt. Die Gegner haben ihre Chancen genutzt und verdient gewonnen."

Dominik Oswald, Doppeltorschütze Gamlitz:

"Nach den drei Niederlagen in Folge hatten wir ein wenig unser Selbstvertrauen verloren. Doch als Mannschaft halten wir - allen Unkenufen zum Trotz - noch immer zusammen. Wir waren die ersten 30 Minuten sehr giftig und sehr gut im Gegenpressing - so sind auch die beiden Tore entstanden. Nach dem Treffer zum 1:3 für uns war die Partie eigentlich entschieden, wir haben das Ergebnis dann sehr gut verwaltet. Gratulation an die Mannschaft!"

Landesliga: Lebring : Gamlitz - 2:4 (1:2)

76 Martin Lanz 2:4

66 Philip Bruno Fuchs 1:4

49 Dominik Oswald 1:3

38 Jure Volmajer 1:2

31 David Katzianschütz 0:2

15 Dominik Oswald 0:1

