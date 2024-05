Offener Schlagabtausch zwischen Ilzer SV und SC Kalsdorf

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:59

In einem intensiven Match der steirischen Landesliga trennten sich der Ilzer SV und der SC Kalsdorf mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten große Kampfbereitschaft und boten den Zuschauern viele spannende Momente. Ein früher Treffer von Gregor Grubisic für die Kalsdorfer und ein Ausgleich durch Melih Tepegöz bestimmten das Endergebnis.

Früher Schock und prompte Antwort

Das Spiel begann furios mit einem frühen Treffer für die Gäste aus Kalsdorf. Bereits in der 2. Minute nutzte Gregor Grubisic eine Unachtsamkeit in der Defensive des Ilzer SV. Nach einem Fehler im Mittelfeld schlug SC Kalsdorf eine präzise Flanke von links, die Grubisic gekonnt im Netz unterbrachte und somit das 0:1 erzielte. Der Ilzer SV zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte sofort nach einer Antwort. In der 10. Minute kam Andreas Tatschl zu einer ersten großen Chance, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Die Antwort des Heimteams ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute gelang Melih Tepegöz der Ausgleich. Nach einer starken individuellen Leistung von Clemens Seifried, der mehrere Gegenspieler aussteigen ließ, servierte er einen perfekten Pass zu Tepegöz, der vor dem Tor eiskalt blieb und zum 1:1 vollendete. Das Spiel war wieder offen und beide Teams suchten nach Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.

Chancen auf beiden Seiten

Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1, wobei beide Mannschaften weitere Möglichkeiten hatten, die Führung zu erzielen. Der Ilzer SV hatte leichte Vorteile und erspielte sich einige gute Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Besonders in der 20. Minute war es erneut Tatschl, der nach einem starken Durchbruch eine große Chance hatte, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der Ilzer SV drängte auf das zweite Tor, konnte aber die Kalsdorfer Defensive nicht entscheidend überwinden. Tatschl, Seifried und Tepegöz waren ständig in Aktion, scheiterten jedoch entweder am gut reagierenden Torwart oder an der letzten Präzision im Abschluss. Auf der anderen Seite hatte SC Kalsdorf durch schnelle Gegenstöße ebenfalls gute Gelegenheiten, die Führung zurückzuerobern, scheiterte jedoch ebenfalls an der guten Defensivarbeit des Ilzer SV oder an eigenem Unvermögen im Abschluss.

Das Spiel endete schließlich mit einem leistungsgerechten Unentschieden. In den letzten Minuten des Spiels hatten beide Teams noch die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, jedoch ohne Erfolg. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung von Melih Tepegöz und Gregor Grubisic, die beide durch ihre Tore maßgeblich zum Punktgewinn ihrer Teams beitrugen.

Das 1:1 spiegelt letztendlich die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften wider und lässt beide Teams mit einem Punkt aus dieser hart umkämpften Partie gehen.

Stimme zum Spiel:

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Kalsdorf startete stark, war sehr gut im Ballbesitz und fand immer wieder Lösungen vor. Nach der Halbzeit stellten wir Kleinigkeiten um und konnten Kalsdorf somit vom Tor weghalten. Im Endeffekt ein sehr gutes Landesliga-Spiel mit einem gerechten Unentschieden."

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Andreas Julian Tatschl, Melih Tepegöz, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K)



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Marvin Rath, Lukas Ritter, Jonas Ferdinand Kohl, Marcel Tunst



Trainer: Christian Scheer

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Lukas Skrivanek, Rok Sirk, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Raphael Glanznig, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic, Lukas Grabner



Trainer: Jörg Schirgi

Landesliga: Ilz : Kalsdorf - 1:1 (1:1)

15 Melih Tepegöz 1:1

2 Gregor Grubisic 0:1

