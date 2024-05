Wieder Riesenüberraschung: FC Schladming stellt SV Wildon ein Bein

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:04

Dass der FC Schladming für Überraschungen gut ist, ist nichts Neues. Auch am Freitagabend gelang dem Aufsteiger wieder eine, und was für eine. Die Ennstaler gewannen bei jenem Klub, der noch vor wenigen Wochen Gnas mit 11:0 aus dem Stadion schoss und zuletzt ganz oben in der Tabelle anklopfte. In einem spannungsgeladenen Duell der 27. Runde der Landesliga Steiermark gelang dem FC Schladming ein knapper Auswärtssieg gegen SV Wildon. Das Spiel, das bis in die Nachspielzeit hinein offen und umkämpft war, endete mit einem 2:1 für die Gäste, dank eines späten Tores von Thomas Weikl. Schladming macht damt einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Drei Runden vor Schluss hat man sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierzehnten Bruck. Dennoch für Schladming: Drei Spieler haben sich schwerverletzt (zwei Mal Schlüsselbeinbruch, einmal Muskelfaserriss)

Ein hart umkämpfter erster Durchgang

Die Begegnung begann intensiv, mit einem SV Wildon, der die ersten 30 Minuten dominierte. Trotz der Überlegenheit der Heimmannschaft, gelang es dem FC Schladming, die Führung zu übernehmen. In der 44. Minute durchbrach Johannes Felsner die Abwehr der Wildoner und erzielte das erste Tor des Spiels. Wildon drängte auf den Ausgleich, konnte jedoch die soliden Defensivleistungen von Schladming nicht überwinden, insbesondere Torhüter Maximilian Gebauer, der mit mehreren entscheidenden Paraden glänzte.

Die zweite Halbzeit bringt die Wende

Nach dem Seitenwechsel intensivierte SV Wildon seine Angriffsbemühungen. In der 71. Minute wurde diese Druckphase belohnt, als Matej Hoic, der Top-Torschütze der Liga, einen Elfmeter zum 1:1 verwandelte. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch die Schlussphase sollte noch dramatisch werden. In der 90. Minute, gerade als das Spiel auf ein Remis zuzusteuern schien, traf Thomas Weikl für Schladming und brachte die Gäste erneut in Führung. Dieser späte Treffer erwies sich als entscheidend, und Schladming konnte die restlichen Minuten bis zum Abpfiff in der 94. Minute verteidigen.

Die Schlussphase war geprägt von weiteren Wechseln und taktischen Anpassungen beider Teams, mit dem Ziel, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. FC Schladming gelang es, durch kluges Zeitmanagement und defensive Solidität, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

SV Wildon, das in dieser Saison bereits mehrere beeindruckende Comebacks gezeigt hat, fand trotz intensiver Bemühungen nicht mehr zurück ins Spiel. Der späte Treffer von Weikl ließ die Hoffnungen auf einen Punktgewinn schwinden und besiegelte den Auswärtssieg für die Gäste aus Schladming.

Das Ende des Spiels markierte einen wichtigen Sieg für FC Schladming, die sich mit diesem Erfolg weiter von den unteren Tabellenplätzen absetzen können, während SV Wildon eine verpasste Chance beklagt, weiter Druck auf die Tabellenspitze auszuüben.

In einer Saison, die von engen Spielen und intensivem Wettbewerb geprägt ist, war dieses Match ein weiteres Beispiel dafür, wie unberechenbar und spannend die Landesliga Steiermark sein kann. FC Schladming zeigte Charakter und Entschlossenheit, indem es auswärts wichtige Punkte sicherte, während SV Wildon trotz einer starken Leistung leer ausging.

Stimme zum Spiel.

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Was soll ich sagen. Ich bin einfach stolz auf die Mannschaft, wie sie Woche für Woche auftritt. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sind dann solche Siege wie gegen Wildon möglich. Wildon steht nicht umsonst dort oben in der Tabelle. Aber unser Team hat das heute wieder einmal toll gemacht und alles so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten."

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda (K), Miha Kancilija, Marc Möstl, Markus Farnleitner, Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Benjamin Winter, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Fran Slamberger



Trainer: Roland Spreitzer

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep, Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Marijan Blazevic, Lars Kabusch, Leon Grgic, Andreas Burgsteiner, Akos Fodor



Trainer: Peter Halada

Landesliga: Wildon : Schladming - 1:2 (0:1)

90 Thomas Weikl 1:2

71 Matej Hoic 1:1

44 Johannes Felsner 0:1

