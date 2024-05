Spektakel in der Landesliga: ASK Köflach triumphiert mit 5:4 gegen FC Gamlitz

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:23

In einem atemberaubenden Fußballspiel der steirischen Landesliga sicherte sich ASK Köflach einen knappen 5:4-Sieg gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz. Das Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb, bot den Zuschauern insgesamt neun Tore und zahlreiche Wendungen. Der Star des Abends war zweifellos Fabio Pistrich von ASK Köflach, der mit vier Toren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Fabio Pistrich ballerte aus allen Lagen und traf viermal

Anfängliche Dominanz und schnelle Führung für Köflach

Das Spiel begann furios für die Gäste aus Köflach, die bereits in der 4. Minute durch Fabio Pistrich in Führung gingen. Ein schwerer Fehler von Gamlitz' Torhüter Basha ermöglichte Pistrich, das erste Tor zu erzielen. Köflach ließ nicht locker und erhöhte durch denselben Spieler in der 18. Minute auf 0:2. Niko Salika erweiterte in der 24. Minute die Führung auf 0:3, nachdem er einen Fehler des Gamlitzer Keepers ausnutzte.

3:0 für die Gäste! Und wieder ist es ein Fehler von Basha. Der Keeper spielt Salika mittig an, der Offensivmann von Köflach chipt den Ball mit dem zweiten Kontakt aus 30 Metern über den Keeper hinweg ins Tor. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Obwohl FC Gamlitz versuchte, ins Spiel zurückzukommen und durch Philip Bruno Fuchs in der 32. Minute den Anschlusstreffer erzielte, blieb Köflach zur Halbzeit mit 3:2 in Führung.

Ein Torfeuerwerk in der zweiten Hälfte

Nach der Pause intensivierte sich das Spiel weiter. Fabio Pistrich zeigte erneut seine Klasse und erzielte in der 60. Minute und dann wieder in der 69. Minute seine Tore drei und vier, was ASK Köflach eine scheinbar sichere Führung von 2:5 bescherte. Doch Gamlitz gab nicht auf. Alen Polanec brachte Hoffnung zurück, indem er in der 42. Minute das 2:3 erzielte, und Kenan Dzakovac verwandelte in der 86. Minute einen Elfmeter zum 3:5.

Philip Bruno Fuchs markierte einen Doppelpack

Als das Spiel schon fast entschieden schien, sorgte Philip Bruno Fuchs in der 90. Minute für weitere Spannung, indem er mit einer spektakulären Flugeinlage das 4:5 markierte. Gamlitz drängte auf den Ausgleich, aber trotz einer weiteren Großchance kurz vor Schluss blieb es beim 4:5 für Köflach.

Das Spiel endete nach einer dramatischen Schlussphase mit einem Sieg für die Gäste, die ihre effektive Chancenverwertung unter Beweis stellten. Köflach's Fabio Pistrich ragte mit seiner beeindruckenden Leistung von vier Toren heraus, während Gamlitz trotz einer starken Aufholjagd knapp den Kürzeren zog.

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Wir sind sehr billig mit 0:3 in Rückstand geraten und haben uns dann aber dafür sehr teuer verkauft. Hätte die Partie noch fünf Minuten gedauert, hätten wir mit Sicherheit noch den Ausgleich erzielt. Nichtsdestrotz - weiter gehts, wir sind noch auf einem positiven Tabellenplatz. Wir versuchen diesen zu halten und nach oben zu schauen."

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Beide Mannschaften haben einen überragenden Fußball gezeigt. Viele Spielzüge, viele Tore - alles, was den Zuschauern gefällt, wurde heute geboten. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie in der letzten Zeit agiert. Großes Kompliment an meine Jungs. Ich bin froh, dass ich in der Landesliga mitarbeiten darf. Das ist eine hervorragende Liga, mit viel Spannung und extrem hoher Qualität - nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Jeder Coach hat einen Plan, das spüren die Zuschauer von Woche zu Woche."

Landesliga: Gamlitz : Köflach - 4:5 (2:3)

90 Philip Bruno Fuchs 4:5

86 Kenan Dzakovac 3:5

69 Fabio Pistrich 2:5

60 Fabio Pistrich 2:4

42 Alen Polanec 2:3

32 Philip Bruno Fuchs 1:3

24 Niko Salika 0:3

18 Fabio Pistrich 0:2

4 Fabio Pistrich 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

