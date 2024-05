Spektakulärer Last-Minute-Sieg für SC Bruck/Mur gegen USV Gnas

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:18

Ein dramatisches Fußballspiel fand in der 27. Runde der Landesliga Steiermark statt, bei dem der SC Stadtwerke Bruck/Mur einen denkwürdigen 3:2-Auswärtssieg gegen den USV Gnas errang. Die Partie, die bis zur letzten Sekunde Spannung versprach, bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, eine Aufholjagd und einen entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Bruck wahrt damit die Chance auf den Klassenerhalt.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Brucker. Bereits in der 2. Minute setzte Leonhard Kaufmann von USV Gnas mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke das erste Ausrufezeichen und brachte die Heimmannschaft in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 10. Minute gelang Matthias Pagger nach einer weiteren Flanke von Lorenz Reisinger der Ausgleich für SC Bruck/Mur. Pagger zeigte dabei großartiges Durchsetzungsvermögen im Strafraum und ließ dem Torwart keine Chance.

Das Spiel nahm nach dem Ausgleichstreffer weiter an Fahrt auf, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Partie gestaltete sich zunehmend ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Mannschaften alles offen ließen für die zweite Hälfte.

Emotionale zweite Halbzeit mit dramatischem Ende

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren es wieder die Gastgeber, die in Führung gingen. In der 57. Minute durchbrach Daniel Rossmann die Abwehrreihe von Bruck/Mur mit einem beeindruckenden Solo und brachte Gnas mit 2:1 in Führung. Doch diese Führung war nicht von langer Dauer. In der 65. Minute schaffte SC Bruck/Mur den erneuten Ausgleich durch Jakob Erlsbacher, der nach einer gekonnten Kombination im Strafraum der Gnaser den Ball ins Netz setzte.

Als das Spiel bereits auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, sorgte Lorenz Reisinger in der dritten Minute der Nachspielzeit für den Höhepunkt. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Reisinger den fälligen Elfmeter sicher und brachte die Gäste mit 3:2 in Führung. Dieses späte Tor sicherte SC Bruck/Mur einen wichtigen Sieg in einem hart umkämpften Spiel.

Der Schlusspfiff ertönte, und während die Spieler von Bruck/Mur ihren triumphalen Sieg feierten, musste USV Gnas die bittere Pille einer Niederlage schlucken, die so kurz vor dem Ende kam. Ein Fußballspiel, das in Erinnerung bleiben wird, nicht nur wegen der Spannung und der Dramatik, sondern auch wegen des gezeigten Kampfgeistes beider Teams.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Heute haben wir uns endlich auch auswärts für den Aufwand belohnt. Die Burschen haben bis zur letzten Minute alles gegeben und sich die drei Punkte geholt. Wir haben jetzt noch drei Spiele, in denen wir weiter alles geben werden. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Heute gehen die drei Punkte in Ordnung, auch wenn das Spiel auf Messers Schneide war. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können. So ehrlich muss man sein."

Aufstellungen:

Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, Rene Wagist, Sebastian Roth, David Friedl, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Marc Pöllitsch, David Fink - Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Clemens Lerner, Johannes Unegg, Jonas Kölli, Jan Krobath, Daniel Wolfgang Hierzer



Trainer: Neven Ivetic

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Jonas Thürschweller, Martin Gschiel, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Daniel Gräf, Aleksandar Shalev, Christoph Graschi, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Dario Sekic



Trainer: Harald Lechner

Landesliga: Gnas : Bruck/Mur - 2:3 (1:1)

95 Lorenz Reisinger 2:3

65 Jakob Erlsbacher 2:2

57 Daniel Rossmann 2:1

10 Matthias Pagger 1:1

2 Leonhard Kaufmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.