Ein enttäuschter Thomas Böcksteiner nach der Niederlage gegen Fehring: Der Verein ist professioneller, als die Leistung einiger Spieler

Ein Fußballabend voller Spannung und Dramatik fand in der 27. Runde der Landesliga Steiermark statt, als UFC Fehring in einem nervenaufreibenden Match den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring mit 4:3 besiegte. Die Partie war geprägt von einer dominanten ersten Halbzeit seitens Fehring und einer bemerkenswerten Aufholjagd durch Lebring in der zweiten Hälfte.

Doppelpack Nummer 1: Felix Glanz

UFC Fehring dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei UFC Fehring sofort die Initiative ergriff. Der erste Durchbruch kam in der 17. Minute, als Felix Glanz das 1:0 für Fehring erzielte, nachdem eine gut gespielte Aktion mit einem Stanglpass von der Seite gekonnt abgeschlossen wurde. Die Heimmannschaft setzte ihren offensiven Druck fort und wurde in der 24. Minute erneut belohnt, als Denis Topolovec nach einem Lattenpraller präzise zum 2:0 einschoss. Nur acht Minuten später baute Jan Marcijus die Führung mit einem spektakulären Treffer zum 3:0 aus. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Felix Glanz sein zweites Tor des Abends und stellte mit einem geschickten Abschluss das 4:0 her, was die Überlegenheit von UFC Fehring in der ersten Halbzeit unterstrich.

Lebring kämpft sich zurück ins Spiel

Nach der Pause kam SV Lebring mit erneuerter Energie aus der Kabine und begann, sich Chancen zu erarbeiten. Die Wende begann in der 83. Minute, als Jonas Lang für Lebring das 4:1 erzielte. Langs Kopfball nach einem präzisen Chipball in den Strafraum fand sein Ziel und gab den Gästen neue Hoffnung. Der Druck von SV Lebring hielt an, und in der 90. Minute erzielte Jonas Lang erneut, diesmal zum 4:2, nachdem er einen tiefen Ball souverän verwertete. Nur Sekunden später, wiederum durch Lang, kam Lebring durch einen Kopfball nach einer Ecke dem Ausgleich gefährlich nahe. In der allerletzten Minute des Spiels sorgte Herbert Rauter mit einem weiteren Tor für Lebring zum 4:3 für einen dramatischen Höhepunkt, der das Spiel fast noch gedreht hätte.

Doppelpack Nummer 2: Jonas Lang

Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Angriffen von SV Lebring, die auf den Ausgleich drängten, während UFC Fehring sich darauf konzentrierte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Trotz der aufregenden Schlussphase konnte Fehring den 4:3-Vorsprung über die Zeit bringen und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Das Spiel endete mit einem verdienten, wenn auch hart erkämpften Sieg für UFC Fehring, das die erste Halbzeit dominierte, während Lebring eine beeindruckende zweite Halbzeit spielte, die beinahe in einem Unentschieden resultiert hätte.

Sportdirektor Thomas Böcksteiner ist von einigen Spielern schwer enttäuscht

Stimmen zum Spiel:

Matthias Heuberger, Obmann Stv. Fehring:

"Durch unseren Sieg gegen Tillmitsch sind wir mit stolzer Brust in die erste Halbzeit gegangen und dort auch sehr stark aufgetreten. Wir haben das Spiel auch zu Beginn der zweiten Hälfte kontrolliert. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, in den letzten 30 Minuten waren unsere jungen Eigenbauspieler am Platz - sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. Lebring hat eine sehr gute Mannschaft, ich weiß nicht, warum sie so weit hinten rangieren."

Thomas Böcksteiner, Sportdirektor Lebring:

"Wir sind zwar gut gestartet. Der Rest der ersten Halbzeit war wie in einem schlechten Film - jeder Schuss ein Treffer. Wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, das war eindeutig zu wenig. So kann man sich im Abstiegskampf nicht präsentieren. In der zweiten Hälfte war es von Beginn an ein Powerplay von uns, wir haben alles nach vorne geworfen und waren auch gut im Spiel drinnen. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Der Gegner hat die Aktionen mit mehr Überzeugung fertig gespielt und deshalb verdient nicht gewonnen. Ich bin von einigen Herren am Platz sehr enttäuscht, der Verein ist professioneller, als die Leistungen einiger Spieler."

Landesliga: Fehring : Lebring - 4:3 (4:0)

92 Herbert Rauter 4:3

90 Jonas Lang 4:2

83 Jonas Lang 4:1

35 Felix Glanz 4:0

32 Jan Marcijus 3:0

24 Denis Topolovec 2:0

17 Felix Glanz 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

