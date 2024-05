"Das ist ein geiler Haufen!" - SV Lafnitz II gewinnt nach 0:2 gegen Tabellenführer SV Tillmitsch

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:41

In einem dramatischen Match der 27. Runde der Landesliga Steiermark lieferten sich SV Lafnitz II und SV Tillmitsch ein packendes Duell, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Nach einem 0:2 Rückstand zur Halbzeit, gelang es der Heimmannschaft, SV Lafnitz II, das Spiel mit einem 3:2 Sieg zu beenden, wobei Zvonimir Plavcic und Jura Stimac als entscheidende Torschützen hervortraten. Damit verpasst Tilllmitsch die Tabellenführung auf fünf Punkte auszubauen, nachdem Verfolger Wildon verloren hat.

Erste Halbzeit: Tillmitsch dominiert

Im erste Durchgang dauerte es eine Weile, bis die Fans Torchancen zu sehen bekommen. Tore gibt es im ersten Durchgang überhaupt keine zu bestaunen. Tillmitsch ist insgesamt besser im Spiel. Ihre Bemühungen wurden erst in der 50. Minute belohnt, als Philipp Posch das erste Tor mit einem spektakulären Fernschuss ins Kreuzeck erzielte, der die Gäste 1:0 in Führung brachte. Nur neun Minuten später, in der 59. Minute, baute David Kevin Schloffer die Führung nach einem Gestocher im Strafraum auf 2:0 aus. SV Lafnitz II schien keine Antwort auf die taktisch gut eingestellte Mannschaft von SV Tillmitsch zu haben und ging mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause.

Lafnitz dreht auf in der zweiten Halbzeit

Dann zeigte SV Lafnitz II aber ein anderes Gesicht. In der 63. Minute leitete der eingewechselte Zvonimir Plavcic die Aufholjagd ein, indem er den Ball, nachde Preisinger einen Ball hinter die Abwehr brachte, zum 1:2 im Tor der Gäste unterbrachte. Die Heimmannschaft war jetzt klar am Drücker und suchte vehement den Ausgleich. Dieser gelang Jura Stimac in der 70. Minute, der nach einer schönen Kombination, und nachdem er zwei Gegenspieler aussteigen hat lassen, zum 2:2 traf und das Spiel wieder offen gestaltete.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz den Gastgebern. In der 75. Minute war es wiederum Zvonimir Plavcic, der sich zum Mann des Abends krönte, indem er mit seinem zweiten Tor den 3:2 Endstand für SV Lafnitz II sicherstellte. Lafnitz kombiniert sich durchs Mittelfeld, Hereingabe von Stimac. Plavcic rennt auf die erste Stange durch und köpfelt den Ball vor dem Torhüter ins Tor. Dieses Tor, kurz vor dem Schlusspfiff, ließ die Fans von SV Lafnitz II in Jubelstürme ausbrechen und vollendete eine beeindruckende Aufholjagd.

Das Spiel endete nach einer hitzigen und intensiven Schlussphase mit einem 3:2 Sieg für SV Lafnitz II, die damit einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis stellten und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelten. Die Gastmannschaft aus Tillmitsch hingegen wird sich ärgern, nach einer 2:0 Führung das Spiel noch aus der Hand gegeben zu haben. Mit diesem Sieg bleibt SV Lafnitz II weiterhin ein ernstzunehmender Kandidat für die oberen Tabellenplätze in der Landesliga Steiermark.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): "Das ist ein geiler Haufen und bin dankbar ein Teil davon sein zu dürfen. Wie die Jungs trotz des Rückstand aufgetreten sind, war beeindruckend. Dass wir gegen Gnas und heute gegen den Tabellenführer binnen kurzer Wochen jeweils einen zwei Tore Rückstand in einen Sieg umdrehen konnten, ist für mich kein Zufall. Die Jungs arbeiten extrem hart an sich und sind füreinander da, auch wenn es einmal nicht nach Wunsch läuft. Gratulation auch an Tillmitsch für diesen unglaublichen Fight."

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Leonhard Gabbichler - Nikolasz Ticián Nagy, Georg Grasser (K), Nico Resch, Mario Pejazic, Marc Kögl - Luca Romeo Butkovic, Marco Reiterer, Mink Martin Peeters, Michael Preisinger - Jura Stimac



Ersatzspieler: Pascal Legat, Lukas Michael Stefaner, Jan Moser, Zvonimir Plavcic, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Erich Baumann, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Markus Heil, Haris Hrustan, Simon Johannes Scheucher, Paul Krizanac, Kirill Zolta Lakatos, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch

Landesliga: Lafnitz II : SV Tillmitsch - 3:2 (0:0)

75 Zvonimir Plavcic 3:2

70 Jura Stimac 2:2

63 Zvonimir Plavcic 1:2

59 David Kevin Schloffer 0:2

50 Philipp Posch 0:1

