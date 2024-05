SV Wildon knackt SV Tillmitsch und hat Meistertitel jetzt selbst in der Hand

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:47

Im Spitzenspiel der 29. Runde der Landesliga setzte sich der SV Raiffeisen Wildon klar mit 3:0 gegen den bisherigen Tabellenführer SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch durch. Die Hausherren konnten ihre Chancen eiskalt nutzen und sicherten sich damit die Tabellenführung. Matej Hoic und Miha Kancilija waren die herausragenden Akteure der Partie. Tillmitsch fand gegen die starke Defensive von Wildon kaum Lösungen und bleibt somit zwei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter. Wildon hat den Titel damit selbst in der Hand.

Blitzstart von Wildon

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Schon in der 14. Minute nutzte Miha Kancilija einen Fehler in der Tillmitscher Abwehr und erzielte nach Vorlage von Matej Hoic das 1:0. Wildon erwischte einen Traumstart und setzte die Gäste früh unter Druck. Nur wenige Minuten später hatte Torjäger Matej Hoic die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch Tillmitsch-Keeper Gröbacher konnte seinen Abschluss parieren. Die wenigen Chancen, die sich den Gästen boten, wie etwa ein Abschluss von Filip Smoljan in der 16. Minute oder ein geblockter Schuss von Simon Johannes Scheucher in der 26. Minute, wurden von der Wildoner Defensive souverän abgewehrt.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte Wildon das Geschehen. In der 40. Minute erhöhte Zorko Gal mit einem Traumtor auf 2:0. Sein Schuss aus der zweiten Reihe senkte sich perfekt über den Torwart hinweg ins Netz. Tillmitsch hatte kaum etwas entgegenzusetzen und musste sich hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrieren.

Wildon macht den Sack zu

Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein ähnliches Bild. Tillmitsch bemühte sich um den Anschluss, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen. Wildon spielte weiterhin konzentriert und verteidigte den Vorsprung souverän. In der 77. Minute verpasste Zorko Gal die endgültige Entscheidung, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss. Auch ein Freistoß von Sven Dodlek in der 82. Minute brachte nicht den gewünschten Erfolg, da der Ball in der Mauer hängen blieb.Doch die Hausherren ließen sich nicht beirren und belohnten sich kurz vor Schluss mit dem dritten Treffer. Matej Hoic eroberte den Ball an der Eckfahne, zog in den Strafraum und schoss den Ball unhaltbar unter die Latte zum 3:0-Endstand (90. Minute).

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne echte Höhepunkte. Tillmitsch konnte keine nennenswerte Offensivaktion mehr verzeichnen, und so sicherte sich Wildon einen verdienten Sieg, der sie an die Spitze der Tabelle katapultierte. Mit dieser Leistung hat sich Wildon eine hervorragende Ausgangsposition für den letzten Spieltag erarbeitet, an dem sie auswärts in Lebring antreten müssen. Tillmitsch hingegen muss zuhause gegen Gnas antreten und hoffen, dass Wildon patzt, um doch noch den Meistertitel zu gewinnen.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner (Sportlicher Leiter Wildon): "Vor sechs Wochen hätten wir uns das jetzt gar nicht zu denken getraut. Dass wir den Titel jetzt wirklich selbst in der Hand haben, ist gewaltig. Wir sind überglücklich. Der Sieg ist auch absolut in Ordnung. Auch unser Torwart hatte einen tollen Tag. Jetzt wollen wir auch den letzten Schritt zum Titel machen."

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Markus Farnleitner



Trainer: Roland Spreitzer

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer - Filip Smoljan, Timotej Polanc



Ersatzspieler: Patrick Krenn, Dominic Andre Langbauer, Sven Dodlek, Erich Baumann, Paul Krizanac, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch

Landesliga: Wildon : SV Tillmitsch - 3:0 (2:0)

90 Matej Hoic 3:0

40 Zorko Gal 2:0

14 Miha Kancilija 1:0

Fotos: RIPU Sportfotos

