Tus Heiligenkreuz behält drei Punkte gegen FC Schladming zu Hause

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:19

Tus Heiligenkreuz am Waasen konnte sich am Freitagabend in der 29. Runde der steirischen Landesliga einen 3:1-Sieg gegen den FC Hohenhaus Tenne Schladming sichern. Trotz eines frühen Führungstors der Gastgeber und einer dominanten ersten Halbzeit seitens Schladming, konnte Heiligenkreuz ihre Chancen besser nutzen und sicherte sich letztlich die drei Punkte. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung von Ziga Skoflek, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug. Während Heiligenkreuz mit dem Sieg den Klassenerhalt in der Tasche hat, muss Schladming weiter zittern.

Frühe Führung durch Skoflek

Das Spiel begann mit einer offensiven Ausrichtung beider Mannschaften. Schon in der 5. Minute brachte Simon Petscharnig den ersten Ball in den Strafraum, jedoch ohne Gefahr für den Heiligenkreuz-Keeper Matej Radan. Nur sechs Minuten später nutzte Tus Heiligenkreuz eine ihrer ersten Chancen. Bence Latyak flankte von der rechten Seite in die Mitte, wo Ziga Skoflek mit einem präzisen Kopfball das 1:0 erzielte. Schladming zeigte sich unbeeindruckt und setzte weiterhin auf offensive Aktionen. Johannes Felsner traf in der 8. Minute den Ball nach einer Ecke von Marcel Ruckhofer, doch dieser ging weit über das Tor.

In der 25. Minute vergab Daniel Krammel eine vielversprechende Chance zum Ausgleich, als sein Schuss knapp am Tor vorbei ging. Heiligenkreuz versuchte durch Konter zum Erfolg zu kommen, doch auch sie hatten nicht immer das nötige Glück im Abschluss. So verpasste Patrick Unterkircher in der 37. Minute eine gute Gelegenheit nach einem schnellen Konter. Trotz einer intensiven ersten Halbzeit mit mehr Chancen für Schladming ging Heiligenkreuz mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Heiligenkreuz zieht davon

In der zweiten Halbzeit erhöhte Schladming den Druck, doch Heiligenkreuz hielt stand. Eine Glanzparade von Radan in der 50. Minute verhinderte den Ausgleich nach einem starken Schuss von Marcel Lep. Immer wieder scheiterte Schladming an der gut organisierten Defensive der Gastgeber. So auch in der 55. Minute, als Marcel Lep eine weitere Top-Möglichkeit vergab.

Der Gastgeber hingegen nutzte seine Chancen effektiv. In der 73. Minute erhöhte erneut Ziga Skoflek auf 2:0 nach einem super Pass von Manuel Leeb. Schladming warf nun alles nach vorne, doch Heiligenkreuz konnte durch einen weiteren Treffer von Matej Pucko in der 80. Minute nach Vorlage von Manuel Leeb auf 3:0 erhöhen. Die Gäste kamen in der 90. Minute durch Johannes Felsner noch zum 3:1-Anschlusstreffer, doch es war zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Stimmen zum Spiel:

Horst Pfeifer (Co-Trainer Heiligenkreuz): "Wir haben heute kämpferisch alles reingeworfen, was noch in uns steckt und letztendlich gewonnen. Jetzt gilt das Augenmerk der Planung für die nächste Saison. Es liegt viel Arbeit vor uns."

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Wir waren das klar bessere Team. Leider haben zwei Fehler die Niederlage besiegelt. Das tut sehr weh und ist sehr bitter. Wir müssen also weiter kämpfen und konzentriert bleiben."

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Matej Radan - Jure Jevsenak, Bence Latyak, Belmin Bevab - Manuel Leeb (K), Matej Pucko, Marco Heibl, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch



Ersatzspieler: Erman Bevab, Daniel Stoiser, Lukas Ratschnig, Anei Polanec, Johannes Driesner



Trainer: Johannes Thier

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep, Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Lars Kabusch, Leon Grgic, Christoph Kollau, Fabian Wieser, Andreas Burgsteiner



Trainer: Peter Halada

Landesliga: Heiligenkreuz : Schladming - 3:1 (1:0)

90 Johannes Felsner 3:1

80 Matej Pucko 3:0

73 Ziga Skoflek 2:0

11 Ziga Skoflek 1:0

