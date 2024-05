SK Fürstenfeld triumphiert über SC Bruck/Mur mit 2:0

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:40

Der SK Fürstenfeld traf am Freitagabend in der Landesliga auswärts auf den SC Bruck/Mur. Dabei konnte man im Murinselstadion einen verdienten 2:0-Sieg einfahren. Die Gäste aus Fürstenfeld zeigten sich von Beginn an entschlossen und konnten ihre Chancen effektiv nutzen, während die Hausherren aus Bruck/Mur nur selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten.

Frühe Führung für die Gäste

Von Beginn an übernahm SK Fürstenfeld die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 20. Spielminute konnten die Gäste den ersten Treffer erzielen. Florian Jessenitschnig nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Bruck/Mur und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Der frühe Rückstand schien die Gastgeber aus Bruck/Mur zu verunsichern, was den Gästen weitere Chancen eröffnete.

In der 32. Minute legte Andreas Glaser nach. Er erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0 für SK Fürstenfeld. Die Defensive der Gastgeber war erneut nicht auf der Höhe und ließ Glaser zu viel Raum, den dieser eiskalt nutzte. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken zog sich Fürstenfeld etwas zurück und überließ Bruck/Mur mehr Ballbesitz, ohne dabei die Kontrolle über das Spiel zu verlieren.

Ausschluss in Nachspielzeit

In der zweiten Halbzeit versuchte SC Bruck/Mur, den Druck zu erhöhen, um den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch blieben ihre Bemühungen zumeist erfolglos. Auf beiden Seiten wurden Wechsel vorgenommen. Die letzten Minuten des Spiels waren von erhöhter Nervosität geprägt, was in der Nachspielzeit in einer unschönen Szene gipfelte. Stipo Grgic vom SC Bruck/Mur sah in der 93. Minute die Rote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung und musste den Platz vorzeitig verlassen. Kurz danach beendete der Schiedsrichter das Spiel, und SK Fürstenfeld konnte einen verdienten 2:0-Auswärtssieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir haben heute mit dem absolut letztem Aufgebot gespielt. Unser Tormann spielte auf dem rechten Flügel, 2 U17 Spieler haben ihr Debüt in der LL. Das alleine sagt schon alles. Die Jungs heute haben gekämpft bis zum Umfallen. Hut ab vor der Leistung! Nun gilt die volle Konzentration auf die neue Saison!"

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Daniel Gräf - Jonas Thürschweller, Martin Gschiel, Gjergj Shabani (K), Christoph Graschi - Jakob Erlsbacher, Lukas Thonhofer, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger - Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls



Ersatzspieler: Justin Franz, Sebastian Weyrer



Trainer: Harald Lechner

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - David Fritz, Andreas Wilfling, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Elias Neubauer, Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Simon Sommer, Tobias Goldgruber, Jan Felix Ritter, Oliver Jaindl, Peter Kandlhofer, Vito Mörec



Trainer: Mario Krammer

Landesliga: Bruck/Mur : Fürstenfeld - 0:2 (0:2)

32 Andreas Glaser 0:2

20 Florian Jessenitschnig 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.