FC Gamlitz sichert sich den Klassenerhalt mit einem 3:1-Sieg über Eggendorf/Hartberg Amateure

In einem extrem wichtigen Spiel zwischen dem FC Gamlitz und dem FSC Eggendorf/Hartberg Amateure konnte der FC Gamlitz einen Sieg erringen und damit die Abstiegssorgen endgültig beseitigen. Das Spiel endete mit einem überzeugenden 3:1, wobei sich die Hausherren vor allem durch eine starke zweite Halbzeit auszeichneten. Beide Teams spielten offensiv und so kam es zu einem ausgezeichneten Spiel am Freitagabend.

Gamlitz hat die entscheidenden Punkte geholt - der Klassenerhalt ist geschafft

Ein ausgeglichener Start - zur Pause führt Gamlitz mit 1:0

Das Spiel begann mit einem emotionalen Moment, da das Kapitänstrio Gabriel Rode, Ivan Mihaljevic und Sandro Sabathy vom FC Gamlitz verabschiedet wurde, da sie ihr letztes Heimspiel bestritten. Nach dem Anpfiff legten beide Teams einen wahrhaft explosiven Start hin. In der 6. Minute setzte Nico Zürngast mit einem guten Pass Philip Bruno Fuchs in Szene, doch dieser war zwei Schritte zu langsam.

Die Gäste hatten ihre erste Großchance in der 10. Minute, als sie im Fünfmeterraum zum Abschluss kamen, doch der Ball wurde gehalten. Im Gegenzug lief Gabriel Rode alleine auf Tormann Andrejc zu, verzögerte aber seinen Abschluss und setzte den Ball knapp daneben.

Die Hartberger kamen in der 27. Minute erneut gefährlich vor das Tor, doch eine Rettungsaktion auf der Linie durch Hiden verhinderte den Führungstreffer. Kurz darauf begannen die Gamlitzer, den Druck weiter zu erhöhen, und schließlich fiel in der 41. Minute das erste Tor. Gabriel Rode traf zum 1:0 für die Gastgeber.

Endlich passiert das erste Tor der Begegnung. Lecher bringt von links den Seitenwechsel auf Rode, der mit dem ersten Kontakt schön aufs lange Eck zielt und trifft. Monkey47, Ticker-Reporter

So ging es mit diesem knappen Ergebnis in die Pause, den knapp 200 Zuschauern wurde eine gute Unterhaltung geboten - beide Teams versteckten sich nicht, spielten auf Sieg.

Kenan Dzakovac macht den Deckel drauf - der Abstiegskampf ist positiv beendet

Nach der Halbzeitpause setzte der FC Gamlitz seinen Druck fort. In der 55. Minute führte ein geblockter Ball von Alen Polanec zu einem Pass auf Dominik Oswald im Strafraum, der den Ball sicher im Netz unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in der 71. Minute auf 2:1 durch Can Kisa, der eine Überzahlsituation souverän nutzte.

Das Spiel blieb spannend, und die Gäste drängten auf den Ausgleich. In der 76. Minute hatten sie eine weitere Großchance, doch ein Schuss auf das leere Tor wurde in letzter Sekunde von einem Verteidiger der Gamlitzer abgeblockt.

In der 80. Minute fiel jedoch die Entscheidung: Dzakovac bringt die Heimmfans zum Jubeln!

Jetzt sollte das Spiel entschieden sein. Die Hartberger werfen alles nach vorne, sind dann hinten aber zu anfällig. Oswald bekommt auf der rechten Seite den Ball so, dass er auf den Tormann laufen kann, legt ihn dann noch quer und Dzakovac muss nur noch einnetzten. Monkey47, Ticker-Reporter

Nun folgte eine Gelb-Rote Karte für Martin Oberluggauer vom FC Gamlitz in der 83. Minute, was jedoch keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis hatte. Trotz der Unterzahl verteidigte der FC Gamlitz die Führung souverän bis zum Schlusspfiff. Es war vollbracht!

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem wichtigen Sieg sicherten sich die Gamlitzer nicht nur drei Punkte, sondern auch den Klassenerhalt in der Landesliga Steiermark. Man ist nun vier Punkte vor Lebring und wird auch in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse antreten. In der nächsten Woche reist das Team zum letzten Duell der Spielzeit nach Fürstenfeld.

Eggendorf/Hartberg ist jetzt auf der 5. Position platziert. Mit unglaublichen 72 Toren ist man die Tormaschine der Landesliga. In der letzten Runde empfängt man Fehring.

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Martin Oberluggauer, Michael Lercher, Jan-Markus Hiden, Philip Bruno Fuchs, Nico Zürngast, Kenan Dzakovac, Sandro Sabathy, Ivan Mihaljevic, Dominik Oswald

Ersatzspieler: Endrit Basha, Boris Planeta, David Katzianschütz, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold

Trainer: Boris Janzekovic

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic, Damjan Kovacevic, Lind Hajdari, Michael Hutter, Jakob Mauerhofer, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Fabian Wilfinger (K), Sam Schutti

Ersatzspieler: Maximilian Pußwald, Lukas Hirschböck, Can Kisa, Nelson Prenner, Marcel Laschet, Erik Schellenberger

Trainer: Markus Karner

Bericht Florian Kober

Landesliga: Gamlitz : Eggendorf/Hartberg - 3:1 (1:0)

80 Kenan Dzakovac 3:1

71 Can Kisa 2:1

60 Dominik Oswald 2:0

41 Gabriel Rode 1:0

