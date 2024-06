Details Samstag, 01. Juni 2024 15:18

In einem umkämpften Spiel konnte sich der SV Frauental mit einem 3:1-Sieg gegen den UFC Fehring durchsetzen. Die Gäste zeigten sich von Beginn an sehr engagiert und legten mit zwei frühen Treffern den Grundstein für ihren Erfolg. Trotz einer kämpferischen Leistung von Fehring, die noch vor der Pause auf 1:2 verkürzen konnten, machte Frauental im zweiten Durchgang alles klar. Matchwinner war Dominik Weiss, der gleich zweimal traf und maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug. Frauental verabschiedet sich mit einem letzten Auswärtssieg aus der Liga.

Sieg geholt und Moral bewiesen!

Blitzstart von Frauental - keine 15 Minuten gespielt und der Underdog führte 2:0

Frauental steht als Absteiger fest, das Team hatte sich aber trotzdem was vorgenommen und legte zur Überraschung der 200 Fans offensiv los. In der 8. Spielminute setzte sich Dominik Weiss gekonnt durch und erzielte den ersten Treffer des Spiels – 0:1 für den SV Frauental. Die Heimmannschaft war sichtlich geschockt und hatte Mühe, ins Spiel zu finden. Damit hatte man nicht unbedingt gerechnet.

Nur sechs Minuten später folgte der nächste Rückschlag für Fehring. Thomas Fauland nutzte eine Unsicherheit in der Defensive des UFC Fehring aus und erhöhte in der 14. Minute auf 0:2. Frauental zeigte sich effizient und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Das frühe Doppelschlag hatte natürlich eine große Auswirkung auf die Taktik beider Teams

Der UFC Fehring gab sich nicht auf. In der 30. Spielminute gelang Felix Glanz der Anschlusstreffer zum 1:2. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Torhüter von Frauental, Daniel Paul, keine Chance. Dieser Treffer gab den Hausherren neuen Mut, und sie begannen, mutiger nach vorne zu spielen. Die Zuschauer erlebten ein intensives Duell, in dem Fehring nun weitere Chancen erarbeiten konnte. Dennoch ging es mit dem 1:2 in die Halbzeitpause.

Dominik Weiss macht den Deckel drauf - Fehring verliert zur Überraschung der Zuschauer

Nach dem Seitenwechsel versuchte Fehring, den Druck weiter zu erhöhen. Doch Frauental zeigte sich abgeklärt und defensiv stabil. In der 49. Minute schlugen die Gäste erneut zu. Dominik Weiss war es wieder, der seine Klasse unter Beweis stellte und zum zweiten Mal an diesem Abend traf. Mit seinem Tor zum 1:3 brachte er Frauental wieder auf die Siegerstraße. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Hoffnungen von Fehring, noch etwas Zählbares aus diesem Spiel mitzunehmen.

Die restliche Spielzeit war geprägt von einigen Versuchen der Heimmannschaft, das Blatt doch noch zu wenden. Doch Frauental verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu. Der UFC Fehring mühte sich zwar redlich, doch letztlich fehlte die Durchschlagskraft, um die diesmal kompakte Defensive der Gäste zu überwinden - erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Gast in dieser schwierigen Saison 74 Gegentreffer erhalten hat.

Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 1:3-Sieg für den SV Frauental.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem Erfolg in der 29. Runde der Landesliga STMK hat der Gast das Minimalziel erreicht, nicht als Tabellenletzter abzusteigen. Frauental erlitt in dieser Saison zwanzig Niederlagen, das war einfach zu viel. Man startet im Sommer in der Oberliga neu durch. Fehring verfügt über eine ziemlich ausgeglichene Bilanz und findet sich somit auch im Mittelfeld der Liga wieder - man reist in der letzten Runde nach Eggendorf.

Frauental verabschiedet sich mit einem Heimspiel gegen Lafnitz aus der Liga.

Stimme zum Spiel

Patrick Rieger - Trainer Frauental

"Es war unser internes Ziel, nicht als Tabellenschlusslicht aus der Landesliga abzusteigen und das haben wir erreicht. Jetzt lautet unser Abschlussziel noch, uns gebührend vor unseren Zuschauern aus der Liga zu verabschieden!"

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Christian Landl, Jan Patrick Unger, Christopher Spanring - Nejc Omladic, Tobias Höber, Marco Lindner, Michael Weitzer - Felix Glanz, Paul Leitgeb

Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Jakob Fink, Jan Marcijus, Maximilian Lindenmann, Thomas Potzmann, Laurens Robert Schmuck

Trainer: Saso Kupcic

SV Domaines Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Konrad Frölich, Marco Sundl, Jan-Peter Koch, Denis Tubic - Sebastian Mann, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Borna Marton - Thomas Fauland, Dominik Weiss

Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Julian Christof, Felix Weber, Christof Hartinger, Martin Gosch, Stefan Leitinger

Trainer: Patrick Rieger

Landesliga: Fehring : Frauental - 1:3 (1:2)

49 Dominik Weiss 1:3

30 Felix Glanz 1:2

14 Thomas Fauland 0:2

8 Dominik Weiss 0:1

