Nach 18 Jahren in der Regionalliga: Allerheiligen freut sich auf die Landesliga

Am Freitag um 19 Uhr startet für den SV Allerheiligen gegen Lafnitz II eine neue Ära. Die Gallier müssen nach 18 Jahren Regionalliga die kommende Saison in der Landesliga bestreiten. Eine völlig umkrempelte Mannschaft und ein komplett neues Trainerteam (Zoran Begic, René Jurtin) steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn die Liga ist mit Sicherheit kein Selbstläufer. Trotzdem wissen die Gegner, sowie auch schon seinerzeit Albert Uderzo und René Goscinny, dass das gallische Dorf schwer zu erobern sein wird.

Die Gallier wollen die Landesliga spannend machen

Interview mit dem Sportlichen Leiter Max Pacher:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Max Pacher: "Natürlich kann man mit einer Saison in der man abgestiegen ist nicht zufrieden sein. Dennoch finde ich dass sich unsere jungen Spieler gut entwickelt haben was uns in dieser Saison sicher helfen kann."



LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Max Pacher: "Höhepunkte waren leider sehr rar aber natürlich war der Start in die Rückrunde sehr gut aber der Rest ist leider Geschichte. Es wird Zeit auf neue Höhepunkte hin zu arbeiten."



LIGAPORTAL: "Wie war die Vorbereitung für die neue Saison?"

Max Pacher: "Die Vorbereitung im Sommer ist immer eine schwierige. So war bei uns gerade mal 2 Wochen Pause. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Vorbereitung zufrieden."



LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Max Pacher: "Wir haben uns von einigen Spieler getrennt und uns dementsprechend auch verstärkt. Wichtig war es für uns die richtigen Spieler für unsere Philosophie zu holen. Aber das betrifft nicht nur die Spieler sondern auch unser neues Trainerteam!"



LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Max Pacher: "Das SAZ leistet bei uns unglaubliche Arbeit. Ein großes Dankeschön hier an alle die diesen Betrieb am Laufen halten. Das ist nicht selbstverständlich."



LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Max Pacher: "Die Landesliga ist eine brutal schwere Liga. Ich habe letztes Jahr einige Spiele gesehen und wenn man das Beispiel Lebring her nimmt dann weiß man auch wie gefährlich die Liga sein kann. Trotz der starken Konkurrenz wollen wir uns in die Top 5 platzieren.



LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Max Pacher: "Wie oben schon erwähnt gibt es viele Kandidaten die ich es zutraue. Kalsdorf ist für mich der heißeste Favorit. Aber Mannschaften wie Lebring, Tillmitsch, Fürstenfeld stehen denen nichts nach. Und auch die Amateur Mannschaften von Hartberg und Lafnitz schätze ich brutal stark sein. Ilz und Gamlitz sind für mich große unbekannte denen ich aber auch viel zutraue. Es wird wieder eine spannende Saison"

Statement:

Obmann Reinhard Hohl:

„Wir starten mit einer sehr jungen Mannschaft mit Top Talenten in die neue Saison und wollen wieder Erfolgskapitel schreiben. Der SV Tillmitsch und der SV Lebring zählen diesmal zu den Top-Favoriten. Dank der „Gallier“ aus Allerheiligen wird die Landesliga spannend wie kaum zu vor!"

by René Dretnik

Fotos: Johann Stueckler

