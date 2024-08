Kindberg-Mürzhofen ist wieder in der Liga! Die Störche starten voll motiviert in die neue Saison

Details Freitag, 02. August 2024 16:19

Der Meister aus der Oberliga Nord, der FC Kindberg-Mürzhofen ist mit Sicherheit eine Bereicherung für die Landesliga. Die Störche sind bekannt dafür, viele Fans - auch auswärts - in die Stadien zu bringen. Aufgrund der Qualität und der Dichte wird der Klasserhalt für die Mürztaler sicherlich kein Selbstläufer. Trotzdem werden sich einige Teams warm anziehen müssen - denn die Truppe von Coach René Pitter gibt bekanntlich ein Spiel nie auf! Wir fragten beim Meistertrainer nach...

Interview mit Trainer René Pitter:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

René Pitter: "Ja natürlich sehr, wir haben den Meistertitel feiern können den wir uns mehr als nur verdient haben!",

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

René Pitter: "Ja ganz klar war es das letzte Spiel in Kammersberg wo wir den Titel fixieren konnten! Es haben uns so viele Kindberger dahin begleitet und so die ganze Sache noch besonderer gemacht!"

LIGAPORTAL: "Wie war die Vorbereitung für die neue Saison?"

René Pitter: "Wir hatten ja nur eine kurze Pause sind seit Juli voll im Training! Spiele inkl. Steirercup waren in Ordnung wobei wir schon wissen das da eine richtig große Aufgabe auf uns zu kommt!"

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

René Pitter: "Ja wir haben insgesamt 7 Spieler für uns gewinnen können! Wobei sich leider einer im Training das Kreuzband gerissen hat und uns leider länger fehlt!

Dagegen stehen 3 Abgänge!"

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

René Pitter: "Wir haben mit unserer KM2 insgesamt neun Nachwuchsmannschaften! Zum Glück schaffen wir es immer wieder eigene Spieler in die KM1 zu bringen!"

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

René Pitter: "Ja für uns geht vorerst mal darum sich in der Landesliga zu halten! Aber ich denke das wir mit unserem Spielstil bzw. mit unserem Spielermaterial doch auch für Überraschungen gut sind!"

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

René Pitter: "Ich denke das sich keine Mannschaft so wie letztes Jahr richtig absetzen wird können, dafür ist die Liga einfach zu ausgeglichen! Es wird aber einer aus dem Quartett Tillmitsch, Allerheiligen, Hartberg Amateure und Lebring schaffen!"

