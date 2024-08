ASV Allerheiligen startet mit 9:0-Machtdemonstration gegen SV Lafnitz II in die Saison

Details Freitag, 02. August 2024 21:48

Was für ein Saisonstart für den ASV Allerheiligen. Die Südsteirer - abgestiegen aus der Regionalliga Mitte - haben in der ersten Runde der Landesliga gegen den SV Lafnitz II mit 9:0 (!) gewonnen. Die Heimmannschaft spielte von Anfang an sehr stark und schoss in der ersten Halbzeit fünf Tore. Damit war bereits alles entschieden.

Frühe Führung und Platzverweis für SV Lafnitz II

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Allerheiligener. Schon in der 9. Minute zeigt der Schiedsrichter nach einem Torraub auf den Elfmeterpunkt. Nikolasz Ticián Nagy sieht für das Foul Rot und Lafnitz ist auch noch einen Mann weniger. Erik Derk tritt an und macht das 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Denis Tubic auf 2:0 - wieder ein Elfmeter. Damit istf früh für klare Fronten gesorgt.

Die Überzahl nutzte der ASV Allerheiligen gnadenlos aus. In der 26. Minute traf Jonas Janetzko nach einer schönen Aktion über die Seite zum 3:0 und nur zehn Minuten später konnte Stjepan Igrec auf 4:0 erhöhen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Dorijan Bakek in der 38. Minute den Schlusspunkt der ersten Halbzeit mit dem Tor zum 5:0.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit ließ der ASV Allerheiligen nicht locker. Direkt nach Wiederanpfiff setzte Antonio Paunescu in der 51. Minute das nächste Zeichen und traf zum 6:0. Nur zwei Minuten später war es erneut Alen Polanec, der auf 7:0 erhöhte und damit jegliche Hoffnungen des SV Lafnitz II auf ein Comeback endgültig zerstörte.

Der Offensivdrang der Heimmannschaft hielt weiter an, und in der 60. Minute konnte Alen Polanec erneut zuschlagen und erzielte das 8:0. Den Schlusspunkt setzte Julian Janetzko in der 88. Minute mit seinem Tor zum 9:0, was den überlegenen Sieg des ASV Allerheiligen endgültig besiegelte.

Stimmen zum Spiel:

Bernhard Hohl (Obmann Allerheiligen): "Das Spiel ist ganz schwer einzuordnen. Natürlich ist alles von Beginn an gegen Lafnitz gelaufen und für uns. Trotzdem muss man einmal neun Tore machen. Deswegen kann ich unserer Mannschaft nur ein Kompliment machen. Das war wirklich stark, auch wenn der Gegner sehr jung war. Wir haben nicht locker gelassen und es hätten sogar noch weitere Tore fallen können. Jetzt gilt es das Spiel im Training richtig einzuordnen und die drei Punkte zu bestätigen."

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): "Bei so einem Ergebnis gibt es nichts schönzureden. Wenn man so hoch verlieren, hat man nichts richtig gemacht. Das muss man einfach so knallhart sagen. Dem Gegner ist zu gratulieren zum Sieg und zu den drei Punkten. Wir müssen das einordnen und unter der Woche alles klar ansprechen, damit es nächste Woche anders läuft."

Landesliga: Allerheiligen : Lafnitz II - 9:0 (5:0)

88 Julian Janetzko 9:0

60 Alen Polanec 8:0

53 Alen Polanec 7:0

51 Antonio Paunescu 6:0

38 Dorijan Bakek 5:0

36 Stjepan Igrec 4:0

26 Jonas Janetzko 3:0

15 Denis Tubic 2:0

9 Erik Derk 1:0

