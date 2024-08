Nach zwei Minuten steht es 0:1 - trotzdem gewinnt Tillmitsch gegen Fehring

Details Freitag, 02. August 2024 21:31

Der SV Tillmitsch startete mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen UFC Fehring in die erste Runde. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Gastgeber Kampfgeist und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Die Mannschaft von Trainer Bernd Windisch zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und sicherte sich damit die ersten drei Punkte der Saison.

Gelungener Saisonauftakt für die Mannschaft von Coach Bernd Windisch - die Tillmitsch Panthers begeistern ihr Publikum und feiern einen verdienten Heimsieg

Ein packender Start mit frühem Gegentor

Der Start des Spiels war zunächst von Verzögerungen geprägt, denn der Anpfiff erfolgte aufgrund eines aufziehenden Unwetters erst zehn Minuten später als geplant. Doch kaum hatte das Spiel begonnen, da fiel auch schon das erste Tor. Nach 16 Sekunden schockte Schiedsrichter Can Cetin - nach einem Zweikampf im Strafraum der Heimischen zeigte er sofort auf den Elfmeterpunkt. Felix Glanz übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß mit so einer Präzision, dass Torhüter Markus Gröbacher keine Chance hatte, diesen zu parieren.

Die frühe Führung gab Fehring zunächst Auftrieb, und das Spiel entwickelte sich ausgeglichen. Tillmitsch arbeitete sich jedoch immer mehr in die Partie hinein. Besonders in der 27. Minute hatten die Gastgeber mehrere Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Diese Bemühungen wurden schließlich in der 25. Minute belohnt, als Filip Smoljan den Ball ins Netz beförderte und den Spielstand auf 1:1 stellte.

Ein kurioser Treffer von Filip Smoljan

Ein Tor mit Seltenheitswert - darüber waren sich die 500 Besucher einig. Er schoss den Ball auf der Outlinie stehend in Richtung Tor - Fehring-Keeper Pascal Sommerfeld rechnete, so wie ziemlich alle im Stadion, dass die Kugel daneben ging - jedoch rollte der Ball dann doch noch irgendwie in den Kasten.

In den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften ein unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten - einmal trafen die Hausherren nur die Querlatte - doch es blieb beim 1:1 zur Pause. Beide Teams gingen mit hohen Erwartungen in die zweite Hälfte, wobei Tillmitsch insbesondere durch eine engagierte Leistung überzeugen konnte.

Tillmitsch dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam Tillmitsch gestärkt zurück auf den Platz und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 60. Minute gelang Simon Nelson der Führungstreffer zum 2:1 für die Gastgeber. Dies war der Wendepunkt des Spiels, denn von da an dominierte Tillmitsch das Geschehen und setzte Fehring unter Druck.

Nur zwei Minuten später, in der 62. Minute, baute Tobias Strahlhofer die Führung weiter aus. Mit seinem Tor zum 3:1 brachte er Tillmitsch endgültig auf die Siegerstraße. Diese zwei schnellen Tore innerhalb von zwei Minuten zeigten die Entschlossenheit und die spielerische Klasse der Gastgeber.

Tobias Strahlhofer (hier noch im Weiz-Dress) traf bei seinem Debüt

Fehring versuchte zwar, zurück ins Spiel zu finden, doch die Defensive von Tillmitsch stand sicher und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Bei einem Fehringer Schuss hatten die Gastgeber Glück - er landete nur an der Stange. Die Panthers blieben weiter gefährlich und hätten die Führung sogar noch weiter ausbauen können. Die Zuschauer sahen eine starke zweite Halbzeit der Gastgeber, die das Spiel verdientermaßen für sich entschieden.

Mit diesem Sieg setzte der SV Tillmitsch ein frühes Ausrufezeichen in der Landesliga und wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen. UFC Fehring hingegen muss die Niederlage schnell abschütteln und sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren.

Stimmen zum Spiel:

David Otter, Kapitän Tillmitsch

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Der Auftakt zu dieser Partie war sehr unglücklich. Aber die Mannschaft hat tolle Reaktion gezeigt und sich über 90 Minuten an die Vorgaben gehalten. Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht, ich bin sehr zufrieden."

Matthias Heuberger, Obmann Fehring:

"Das war das erwartet schwere Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. Wir haben uns aber nicht versteckt, hatten genauso gute Spielphasen wie die Gegner. Bis zur 60. Minute waren wir auf Augenhöhe. Der Doppelschlag hat es uns dann erschwert, das Spiel positiv abzuschließen. Großes Kompliment an die Mannschaft für den Einsatz und die Leidenschaft. Gratulation an Tillmitsch zum Sieg."

Landesliga: SV Tillmitsch : Fehring - 3:1 (1:1)

62 Tobias Strahlhofer 3:1

60 Simon Nosa Salami Nelson 2:1

25 Filip Smoljan 1:1

2 Felix Glanz 0:1

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Simon Nosa Salami Nelson, David Immanuel Otter (K), Bostjan Bizjak, Pascal Michael Zisser - Erich Baumann, Philipp Posch, Tobias Strahlhofer, Timotej Polanc - Max Rauter, Filip Smoljan

Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Cedric Ulrich, Almin Babic, David Kevin Schloffer, Adam Radai, Philipp Sick



Trainer: Bernd Windisch

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Alan Kaucic, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner, Artem Marchenko, Paul Leitgeb - Felix Glanz



Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Laurens Robert Schmuck, Raphael Wien, Julian Leitgeb, Christopher Spanring, Nico Seidl



Trainer: Saso Kupcic

by René Dretnik

Fotos: RIPU und ReD

Video: ReD

