Spannender Auftakt in der Landesliga: SK Fürstenfeld besiegt FC Gamlitz 3:1

Der SK Raiffeisen Fürstenfeld feierte in der ersten Runde der Landesliga einen erfolgreichen Saisonauftakt gegen den FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz. Nach einem Rückstand zur Halbzeit zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung in der zweiten Spielhälfte und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Die 400 Zuschauer erlebten eine packende Partie mit vielen Höhepunkten, die letztlich mit einem 3:1-Sieg für SK Fürstenfeld endete.

Die Fürstenfelder Tormaschine hat wieder zugeschlagen: Andi Glaser erzielte zwei Treffer

Früher Rückschlag für SK Fürstenfeld

Beide Mannschaften versuchten früh, die Kontrolle über das Geschehen zu übernehmen. Bereits in der 27. Minute hätte Dominik Oswald vom FC Gamlitz die Führung erzielen können, doch er vergab eine Riesenchance. Nur zehn Minuten später nutzte Gamlitz eine weitere Möglichkeit. Neuzugang Sven Dodlek war es, der in der 37. Minute aus fünf Metern einköpfte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. SK Fürstenfeld zeigte sich jedoch unbeeindruckt und versuchte, schnell eine Antwort zu finden, konnte aber vor der Halbzeit keinen Treffer erzielen. So ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Fürstenfeld dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam SK Fürstenfeld wie verwandelt aus der Kabine. In der 54. Minute glänzte Torwart Lucas Wabnig mit einer herausragenden Parade und verhinderte einen weiteren Gegentreffer. Diese Rettungstat schien das Team zu beflügeln, denn in der 63. Minute war es Andreas Glaser, der den Ausgleich für SK Fürstenfeld erzielte. Glaser ließ sich diese Chance nicht entgehen und markierte das 1:1.

Nur wenige Minuten später kam es zu einem entscheidenden Moment im Spiel. In der 69. Minute erhielt Fürstenfeld einen Elfmeter, den erneut Andreas Glaser sicher verwandelte und damit die Partie drehte. Mit seinem zweiten Tor brachte er sein Team mit 2:1 in Führung. Der FC Gamlitz versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, aber die Defensive von SK Fürstenfeld stand kompakt und ließ keine weiteren Chancen zu.

In der 81. Minute machte Philipp Wendler schließlich den Sack zu. Nach einer überragenden Vorlage von Oliver Bacher erzielte Wendler sein erstes Tor für SK Fürstenfeld in Rot-Schwarz und erhöhte auf 3:1. Damit war der Widerstand des FC Gamlitz endgültig gebrochen und die Gastgeber konnten die letzten Minuten des Spiels souverän über die Bühne bringen.

Mit diesem verdienten Sieg setzt sich SK Fürstenfeld an die Spitze der Tabelle und startet erfolgreich in die neue Saison der Landesliga. Die Mannschaft zeigte eine starke Moral und bewies, dass sie in dieser Spielzeit eine ernstzunehmende Rolle spielen möchte.

Stimmen zum Spiel:

Peter Hochleitner, Trainer Fürstenfeld:

"Im Prinzip waren wir über die gesamte Spielzeit gesehen die bessere Mannschaft. Die ersten 25 Minuten haben wir diktiert, dann ist Gamlitz aufgekommen und hat aus einer guten Situation das 0:1 gemacht. In der zweiten Hälfte waren wir das klar aktivere Team, deshalb war es ein hochverdienter Sieg."

Manfred Repolust, Obmann Stv. Gamlitz:

"Das war das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Fürstenfeld ist mit Sicherheit einer der Mitanwärter auf den Titel. Wir sind dann in Führung gegangen, der Ausgleichstreffer war besonders bitter, hier hat der Unparteiische ein Handspiel übersehen. Bis zum Führungstreffer der Gegner war die Partie eigentlich ausgeglichen, Fürstenfeld hatte gute Chancen, wir auch. Ich kann unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben. Fürstenfeld hat am Ende auch verdient gewonnen, Gratulation an den Titelfavoriten!"

Landesliga: Fürstenfeld : Gamlitz - 3:1 (0:1)

81 Philipp Wendler 3:1

69 Andreas Glaser 2:1

63 Andreas Glaser 1:1

37 Sven Dodlek 0:1

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Jan Felix Ritter, Gregor Zelko - Oliver Bacher, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Fabian Wonisch, Vito Mörec - Philipp Wendler, Andreas Glaser (K)

Ersatzspieler: Simon Sommer, Oliver Jaindl, Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Maximilian Mittendrein, Roland Cakaj

Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Ziga Pesjak, Sven Dodlek, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Rok Kronaveter, Fran Slamberger, Martin Tolic, Markus Farnleitner, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)

Ersatzspieler: Christoph Kübek, Danjel Kalemi, Nikola Daniel Jadric, Jonas Jauk

Trainer: Simon Dvorsak

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

