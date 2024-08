Torlose Premiere: Ilzer SV und Eggendorf/Hartberg Amat. trennen sich 0:0

Details Freitag, 02. August 2024 23:05

Der Hofmann Personal Ilzer SV und FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. trafen zur Saisoneröffnung aufeinander. In einem packenden und hart umkämpften Spiel in der Pfeifer Real Arena in Ilz konnten beide Mannschaften trotz zahlreicher Chancen keinen Treffer erzielen. Am Ende trennten sich die Teams torlos, was vor allem an den herausragenden Leistungen der Torhüter lag.

Der Ilzer Keeper Manuel Cerma parierte einige Möglichkeiten

Abtasten in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff des Ilzer SV, als Dominik Weiss in der fünften Minute die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber hatte, jedoch über das Tor schoss. Die Gäste aus Eggendorf/Hartberg antworteten prompt, doch Manuel Cerma im Tor des Ilzer SV konnte den ersten Abschluss sicher parieren. In der 14. Minute musste Cerma erneut eingreifen, als die Gäste einen guten Abschluss verzeichneten. Nur drei Minuten später ging ein Kopfball von Weiss über das Gehäuse der Gäste.

Heute wie gewohnt als Platzsprecher im Einsatz Johann "Knox" Prenner! Die Stimme des Ilzer Fußballs. Pauli Reindl, Ticker-Reporter

Nach einer halben Stunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams versuchten, nach vorne zu spielen, aber es fehlte die letzte Präzision. Ein Schuss von der Strafraumgrenze durch die Gäste konnte von Cerma sicher gehalten werden. Kurz vor der Halbzeit hatte Ilz die beste Möglichkeit der ersten Hälfte, als Dominik Weiss eine verlängerte Flanke im Strafraum volley nahm, der Ball aber knapp am Tor vorbeiging. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Spannung in der zweiten Hälfte

Nach der Pause setzte sich das intensive Spiel fort. Alexander Pieber vom Ilzer SV verpasste in der 53. Minute knapp das Tor, nachdem er sich durchgetankt hatte. Die Gastgeber drängten weiter, doch trotz guter Ansätze fehlte der entscheidende Abschluss. In der 60. Minute gelang es den Ilzern erneut, in den Strafraum zu kommen, doch sie konnten keine zwingende Torchance kreieren.

Die Schlussphase wurde immer spannender. In der 70. Minute musste Cerma wieder eingreifen, als ein abgefälschter Schuss der Gäste auf sein Tor kam. Kurz darauf hielt der Heimkeeper erneut einen Kopfball der Hartberger nach einem Corner. Ilz konterte in der 71. Minute, doch der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Beide Teams drängten in den letzten Minuten auf den Siegtreffer. Die Gäste hatten in der 85. Minute eine große Chance, konnten den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Auch Harald Postl (Hartberg Amateure) war nicht zu bezwingen

Hohes Tempo von beiden Seiten

Die Schlussphase gehörte den Torhütern. In der 90. Minute tanzte Melih Tepegöz von Ilzer SV die Abwehr der Gäste aus, doch Harald Postl im Tor der Gäste zeigte eine weltklasse Parade. Beide Mannschaften gaben in den letzten Minuten alles, um den "Lucky Punch" zu landen, doch es sollte nicht sein.

Nach 95 Minuten und einer hitzigen Schlussphase endete das Spiel mit einem torlosen Unentschieden. Trotz des fehlenden Tores boten beide Teams den Zuschauern eine spannende und unterhaltsame Partie. Die Torhüter Manuel Cerma und Harald Postl verdienten sich dabei die Bestnoten.

Stimmen zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Das war das erste Spiel und mit Sicherheit eine Standortbestimmung. Wir haben gegen einen Titelaspiranten gespielt. Die Partie war von beiden Seiten sehr intensiv geführt. Gegen Ende der Begegnung hatten beide Mannschaften die Chance auf den Lucky Punch. Am Ende war das Unentschieden gerecht."

Markus Karner, Trainer Eggendorf-Hartberg Amateure:

"Über 90 Minuten war das ein leistungsgerechtes Remis. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit zum Lucky Punch in der Schlussphase. Während der gesamten Spielzeit gab es Phasen, wo die Gegner mehr vom Spiel hatten, dann aber wieder Phasen, wo wir mehr Spielanteile hatten. Der schwer zu bespielende Platz war mitverantwortlich, dass die Qualität des Spieles darunter litt. Beide Teams investierten über die gesamte Distanz die maximale Energetik. Mit dem Unentschieden - bei einer der Top-5-Mannschaften der Liga - zufrieden."

Aufstellung:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Dominik Weiss, Michael Krenn, Lukas Ritter, Simon Paier, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber, Fabian Wetl

Ersatzspieler: Rudolf Lang, Melih Tepegöz, Clemens Seifried, Niklas Pfeifer, Jonas Ferdinand Kohl, Julian Fabian

Trainer: Christian Scheer

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Erik Schellenberger, Lind Hajdari, Nelson Prenner, Charlie Henry Osborne, Marco Philip Hoffmann, Tobias Wilfinger, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl

Ersatzspieler: Niklas Hauptmann, David Korherr, Jakob Mauerhofer, Marcel Laschet, Tobias Stoppacher, Tim Mauerhofer

Trainer: Markus Karner

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.