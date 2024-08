Schwinger macht für SV Lebring beim SC Kalsdorf Deckel drauf

Details Samstag, 03. August 2024 00:14

Lange hat die Sommerpause nicht gedauert, und für Lebring sogar um eine Woche kürzer, nachdem man in der Relegation noch um den Klassenerhalt zittern musste. Am Freitag gastierten die Südsteirer nun beim SC Kalsdorf. Man wollte unbedingt mit einem Dreier in die Spielzeit starten und das gelang auch. Die Lebringer setzten sich mit 2:0 durch.





Führung für Lebring

Das Spiel startete mit Vollgas. Schon in der 9. Minute hatten beide Teams ihre ersten Chancen, was für eine spannende Anfangsphase sorgte. Die erste richtige Topchance des Spiels ließ aber bis zur 20. Minute auf sich warten. Daniel Steinwender vom SC Kalsdorf hat den Ball flach aus spitzem Winkel geschossen, aber der Torhüter der Gäste, Dominik Huberts, hat den Ball mit einer starken Fußabwehr pariert.

In der 30. Minute ging der SV Lebring schließlich in Führung: Bei einer langen Flanke von rechts verschätzte sich Kalsdorfs Torwart Alexander Strametz, und Nino Kutos sagte an der zweiten Stange "Danke".

Kalsdorfer Druck

Nach dem Seitenwechsel wollte der SC Kalsdorf unbedingt den Ausgleich erzielen. Man machte auch ordentlich Druck, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. Lebring war da konsequenter. In der Schlussviertelstunde konnte der SV Lebring schließlich etwas mehr Entlastung schaffen und spielte immer wieder gefährliche Konter.

In der 85. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung. Fabio Schwinger bekam auf der rechten Seite den Ball, legte ihn sich zurecht und schoss ihn dann mit einem präzisen Schlenzer ins lange Eck. Damit dürfte das Match wohl entschieden sein. Und so war es auch. Die Lebringer gewinnen 2:0 und starten wunschgemäß in die Saison.

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner (Trainer Lebring): "Wir wollten unbedingt mit einem Sieg in die Saison starten. Schön, dass uns das verdient gelungen ist. Kalsdorf ist ein sehr starker Gegner, das war also kein Honiglecken. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Das tut der Mannschaft und dem ganzen Verein gut, nachdem wir vorige Saison ja über die Relegation den Klassenerhalt schaffen mussten. Heuer soll das Ganze anders aussehen. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben und die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt haben."

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Das war heute leider eine bittere und unnötige Niederlage. Zwei Eigenfehler bei uns waren die einzigen Torchancen von Lebring und wir sind gestern leider nicht effizient genug mit unseren Chancen umgegangen!"

Landesliga: Kalsdorf : Lebring - 0:2 (0:1)

85 Fabio Schwinger 0:2

30 Nino Kutos 0:1

