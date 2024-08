Frohnleitens Patrick Wolf nach der Niederlage: "Wir müssen uns erst an die neue Liga gewöhnen!"

Details Samstag, 03. August 2024 09:37

In einem spannenden Spiel der Landesliga zwischen dem SV Frohnleiten und Tus Heiligenkreuz am Waasen setzte sich das Gastteam mit einem knappen 3:2-Sieg durch. Die Partie bot von Anfang an reichlich Dramatik und hielt die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem. Bereits nach wenigen Minuten fielen die ersten Tore, und auch in der zweiten Halbzeit war die Begegnung von spannenden Wendungen geprägt. Am Ende musste die Wolf-Elf Lehrgeld bezahlen.

Ziga Skoflek sorgte für den Siegestreffer

Blitzstart für Frohnleiten

Das Spiel begann fulminant. Bereits in der 2. Minute gelang dem SV Frohnleiten der erste Treffer. Noah Friedl verwandelte eine frühe Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an entschlossen und wollten ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Doch die Freude währte nicht lange. Die Gäste aus Heiligenkreuz gaben sich kämpferisch und antworteten noch vor der Halbzeitpause.

In der 37. Minute sorgte Patrick Unterkircher für den Ausgleichstreffer. Eine gelungene Kombination der Gäste mündete in einem sehenswerten Abschluss, der den Spielstand auf 1:1 stellte. Mit diesem Zwischenstand ging es schließlich in die Halbzeitpause. Beide Teams hatten sich nichts geschenkt, und es war klar, dass die zweite Hälfte ebenso spannend werden würde.

Heiß umkämpfte zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte startete ähnlich intensiv wie die erste. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und wollten das entscheidende Tor erzielen. In der 72. Minute war es schließlich so weit: Emre Koca von Tus Heiligenkreuz traf zum 2:1 für die Gäste und drehte damit das Spiel zugunsten seines Teams. Doch auch dieser Vorsprung sollte nicht lange Bestand haben.

Nur vier Minuten später, in der 76. Minute, gelang es Stipo Grgic, den Ausgleich für SV Frohnleiten zu erzielen. Der Stürmer nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gäste aus und netzte souverän zum 2:2 ein. Die Partie war wieder vollkommen offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig dramatisch. In der 84. Minute erzielte Ziga Skoflek das 3:2 für Tus Heiligenkreuz. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von Frohnleiten keine Chance und brachte sein Team erneut in Führung. Die Gastgeber versuchten in den verbleibenden Minuten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch es sollte nicht sein.

Ampelkarte für Philipp Maschinegg

Zu allem Überfluss musste SV Frohnleiten in der 90. Minute auch noch einen Platzverweis hinnehmen. Philipp Maschinegg sah die Gelb/Rote Karte und schwächte sein Team in der entscheidenden Phase. Trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit gelang es den Gastgebern nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Mit dem Schlusspfiff nach 96 Minuten endete die Partie schließlich mit einem 3:2-Sieg für Tus Heiligenkreuz. Die Gäste durften sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen, während der SV Frohnleiten trotz einer starken Leistung mit leeren Händen dastand.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, hatten auch Möglichkeiten aufs 2 und 3:0, haben diese aber schlecht fertiggespielt. WIr haben durch einen dummen Konter den Ausgleich bekommen und danach wieder ein bisschen zum Kicken aufgehört. Der Treffer zum 1:2 war glücklich, danach sind wir super zurück ins Spiel gekommen. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Wir sind leider in gewissen Situationen noch nicht soweit, müssen uns erst an die neue Liga gewöhnen."

Landesliga: Frohnleiten : Heiligenkreuz - 2:3 (1:1)

84 Ziga Skoflek 2:3

76 Stipo Grgic 2:2

72 Emre Koca 1:2

37 Patrick Unterkircher 1:1

2 Noah Friedl 1:0

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Patrick Krenn - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K) - Sebastian Lukas, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic, Stipo Grgic, Noah Friedl - Marc Wagner

Ersatzspieler: Bernhard Zitz, Jonas Bauer, Nazareno Leonel Prügger, Matteo Kraxner, Lukas Derler, Rene Tippl

Trainer: Patrick Wolf

Hlg. Kreuz/W.: Matej Radan - Jure Pihler, Goran Kupresak, Bence Latyak, Maximilian Kohlfürst, Johannes Driesner (K) - Matej Pucko, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Minas Koren

Ersatzspieler: Roland Lajos Pataki, Erman Bevab, Jure Jevsenak, Jonas Schwarz

Trainer: Mag. Johannes Thier

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

