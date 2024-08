Kindberg-Mürzhofens Kampf unbelohnt: FC Schladming behält Dreier zu Hause

Details Sonntag, 04. August 2024 20:49

Der FC Schladming traf am Samstagabend auf den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Für die Gäste aus dem Mürztal war es die Rückkehr in die Landesliga und dementsprechend viel hatte man sich vorgenommen. Die Partie endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber aus Schladming. Damit starten die Ennstaler wunschgemäß in die Saison.

Die Schladminger verabschiedeten einige Spieler

Keine Treffer

Dabei dauerte es nicht lange, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Bereits in der sechsten Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer. Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Marcel Lep konnte Martin Reiter den Ball zum 1:0 für den FC Schladming ins Netz befördern. Generell war Anfangsphase geprägt von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten.

In der 16. Minute versuchte es Kindbergs Florian Hoppl mit einem sehenswerten Schuss aus der Mitteldistanz, der jedoch knapp über das Tor ging. Dann war es aber so weit - es gibt Elfmeter für Gäste. Manuel Trost trat an und verwandelte sicher. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Kabinen.

Hochspannende Schlussphase

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, ging der FC Schladming erneut in Führung. Martin Reiter traf in der 46. Minute zum zweiten Mal - dieses Mal war Simon Petscharnig der Vorbereiter. Kindberg läuft damit wieder einem Rückstand hinterher. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne und wurden belohnt. In der 88. Minute erzielte Marcel Petry den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 für Kindberg-Mürzhofen. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch die Gastgeber hatten andere Pläne. Nur eine Minute später - praktisch vom Ankick weg - in der 89. Minute, sorgte Antonio Solaja für das entscheidende 3:2 für den FC Schladming.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Die ersten 15 Minuten waren top. Da hätten wir 3:0 führen müssen. Nach 20 Minuten haben wir aber das Spiel aus der Hand gegeben. Das sollte natürlich nicht passieren. In der zweiten Halbzeit waren die Burschen dann wieder richtig gut und wir sind auch verdient wieder in Führung gegangen. Da haben wir wie schon in der ersten Halbzeit Top-Chancen ausgelassen und haben durch einen Eigenfehler das 2:2 kassiert. Der Rest ist wieder einmal so, wie man es sich wünscht. Wir legen alles hinein, geben nicht auf und machen noch das Siegtor. Ich denke, dass der Dreier aufgrund der zweiten Halbzeit verdient war."

Landesliga: Schladming : Kindberg-Mürz. - 3:2 (1:1)

89 Antonio Solaja 3:2

88 Marcel Petry 2:2

46 Martin Reiter 2:1

41 Manuel Trost 1:1

6 Martin Reiter 1:0

