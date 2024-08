FSC Eggendorf/Hartberg Amateure fährt nach Rückstand souveränen 5:2-Sieg ein

In einer überaus interessanten Partie am zweiten Spieltag der Landesliga konnte der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure einen beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den ASV Allerheiligen erringen. Nach einem 1:2-Pausenrückstand zeigten die Gastgeber am Donnerstagabend eine bemerkenswerte Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und sicherten sich letztendlich einen verdienten Sieg. Der Regionalliga-Absteiger hingegen landete sechs Tage nach einem 9:0-Schützenfest gegen die Lafnitz Amateure am harten Boden der Realität.

Gäste drehen Spiel

Bereits in der 5. Minute hatte Jonas Karner die erste Möglichkeit für die Heimischen, aber sein Schuss konnte von Gäste-Goalie Marino Hamer an die Stange abgewehrt werden. Kurz darauf war es Charlie Osborne, der einen weiten Ball auf Marco Hoffmann spielte, aber Hamer war erneut zur Stelle und klärte außerhalb des Strafraums.

Der Gastgeber blieb gefährlich, und in der 23. Minute konnte David Korherr nach einem Stanglpass von links das 1:0 für Eggendorf/Hartberg Amateure erzielen. Die Gäste reagierten schnell und erzielten in der 34. Minute durch Jonas Janetzko den Ausgleich. Wenige Minuten später brachte Alen Polanec Allerheiligen mit einem Treffer in Führung, nachdem der 24-jährige Slowene nach einer Abwehr von Torwart Harald Postl goldrichtig gestanden war.

Hausherren mit bärenstarker Schlussphase

Nach der Halbzeitpause versuchten die Hausherren, den Rückstand wettzumachen, doch zunächst fehlte die nötige Präzision. Dies änderte sich in der 68. Minute, als David Korherr von der Strafraumgrenze ins linke Eck traf und den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Nur fünf Minuten später war es Matthias Postl, der nach einem perfekten Pass von der Mittellinie zur Führung der Heimischen traf.

Die Gastgeber setzten ihre Offensivbemühungen fort, und Marco Hoffmann erhöhte in der 75. Minute auf 4:2, als er einen Verteidiger überlief und flach ins rechte Eck traf. Allerheiligen versuchte, zurück ins Spiel zu kommen, aber ein Freistoß von Denis Tubic ging knapp über das Tor. In der 89. Minute sorgte Matthias Postl mit seinem zweiten Treffer des Abends für die endgültige Entscheidung und stellte den 5:2-Endstand her.

Der Schlusspfiff ertönte nach 94 Minuten, und die Gastgeber konnten einen verdienten Sieg feiern. Eggendorf/Hartberg Amateure zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und konnte den ersten Saisonsieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (29480 Bonuspunkte)

Landesliga: Eggendorf/Hartberg : Allerheiligen - 5:2 (1:2)

89 Matthias Postl 5:2

75 Marco Philip Hoffmann 4:2

73 Matthias Postl 3:2

68 David Korherr 2:2

42 Alen Polanec 1:2

34 Jonas Janetzko 1:1

22 David Korherr 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.