SV Lafnitz II gibt in der Nachspielzeit 4:2-Führung aus der Hand

In einer mitreißenden Begegnung der 2. Runde der Landesliga lieferten sich der FC Hohenhaus Tenne Schladming und der SV Lafnitz II ein packendes Duell, das mit einem 4:4-Unentschieden endete. Die Zuschauer erlebten eine wahre Torflut, vor allem in der zweiten Halbzeit, in der sich das Spiel zu einem wahren Krimi entwickelte. Die Gäste aus Lafnitz lagen bereits mit 4:2 voran, ehe die Hausherren in der Nachspielzeit noch einmal alles gaben und den Ausgleich schafften.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann zunächst ruhig und abwartend, ohne größere Torchancen auf beiden Seiten. Erst nach 19 Minuten fiel das erste Tor der Begegnung: Marcel Lep brachte den FC Schladming mit einem präzisen Abschluss aus etwa 18 Metern in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und glichen in der 35. Minute durch Luca Butkovic aus, der im 1-gegen-1-Duell mit Torhüter Maximilian Gebauer die Oberhand behielt. Mit diesem 1:1-Unentschieden ging es schließlich in die Halbzeitpause, nachdem weitere nennenswerte Aktionen ausgeblieben waren.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Sie erarbeiteten sich mehrere gute Chancen, konnten jedoch zunächst kein weiteres Tor erzielen. In der 61. Minute war es dann soweit: Sebastian Auer brachte die Schladminger erneut in Führung, indem er eine Flanke per Kopf ins Netz beförderte.

Gäste drehen Spiel - dramatische Nachspielzeit

Doch die Antwort der Lafnitzer ließ nicht lange auf sich warten. Kylian Silvestre glich in der 71. Minute mit einem beeindruckenden Weitschuss aus etwa 30 Metern zum 2:2 aus. Wenige Minuten später drehte Maro Vrdoljak das Spiel zugunsten der Gäste, als er in der 76. Minute das 2:3 erzielte. Das Spiel schien für Schladming endgültig aus den Händen zu gleiten, als Marco Reiterer in der 80. Minute das 2:4 für Lafnitz II nachlegte.

Die Schladminger gaben jedoch nicht auf und starteten eine furiose Aufholjagd in den letzten Minuten. Leo Ettlmayr verkürzte in der 91. Minute auf 3:4, bevor Sebastian Auer in der Nachspielzeit einen Fehler von Gästegoalie Kimi Lokkevik zu nutzen wusste und den umjubelten Ausgleich zum 4:4 erzielte. Die Partie endete schließlich nach 93 Minuten mit diesem spektakulären Remis.

Die Schladminger zeigten eine beeindruckende Moral, indem sie sich trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes nicht aufgaben und das Spiel noch in letzter Sekunde ausglichen. Auch die Gäste aus Lafnitz boten eine starke Leistung und sorgten für Spannung bis zum Schluss.

