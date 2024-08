Torloses Remis: Die Partie Heiligenkreuz gegen Fürstenfeld findet keinen Sieger

Details Freitag, 09. August 2024 21:31

In einem hart umkämpften Spiel trennten sich Tus Heiligenkreuz am Waasen und SK Raiffeisen Fürstenfeld mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf Seiten der Gäste und einem verschossenen Elfmeter blieb das Match torlos, da beide Torhüter eine hervorragende Leistung zeigten. Besonders bemerkenswert war die Doppelparade von Matej Radan, der einen Elfmeter und den anschließenden Nachschuss bravourös abwehrte.

Peter Hochleitner bleibt mit seinen Fürstenfeldern weiter ungeschlagen

Katastrophale Platzverhältnisse

Die Begegnung wurde vom Start weg von beiden Mannschaften sehr zurückhaltend geführt. Aufgrund der desolaten Platzverhältnisse waren die Akteure am Feld nicht in der Lage schönen Fußball zu zelebrieren.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften ab und konzentrierten sich auf eine stabile Defensive. Zwar gab es immer wieder Ansätze zu gefährlichen Aktionen, doch echte Torchancen blieben Mangelware. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum Raum für die Angreifer. So endete die erste Halbzeit ohne nennenswerte Höhepunkte und ohne Tore.

Spannung im zweiten Durchgang

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild kaum. Beide Teams zeigten viel Einsatz und Kampfgeist, doch klare Torchancen blieben weiterhin selten. In der 63. Minute kam es dann zur wohl größten Möglichkeit des Spiels: Fürstenfeld erhielt einen Strafstoß zugesprochen, und Andreas Glaser trat an. Doch Heiligenkreuz-Keeper Matej Radan parierte nicht nur den Elfmeter, sondern auch den Nachschuss von Glaser, was für großen Jubel bei den Heimfans sorgte und das Spiel weiter spannend hielt.

In der Folgezeit versuchten beide Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Abwehrreihen und Torhüter behielten stets die Oberhand. Heiligenkreuz scheiterte einmal nur an der Latte, die Gäste waren heute nicht in der Lage eine ihrer vielen Chancen über die Linie zu bringen. Schließlich beendete der Schiedsrichter nach 91 Minuten das Spiel, und es blieb beim torlosen Unentschieden.

Statements:

Johannes Driesner, Kapitän Heiligenkreuz:

„Spielerisch war das heute sicher nicht die schönste Partie von beiden Seiten, was aber sicher auch den Platzverhältnissen geschuldet war. Fürstenfeld hat 1 bis 2 Chancen gehabt aber wir haben brav dagegen gehalten. Großes Lob an unseren Torwart, er war heute sicher Man of the Match.“

Jan Ritter, Spieler Fürstenfeld:

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Matej Radan - Erman Bevab, Jure Pihler, Goran Kupresak, Bence Latyak, Maximilian Kohlfürst, Johannes Driesner (K) - Matej Pucko, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek

Ersatzspieler: Roland Lajos Pataki, Christoph Robert Baumhackl, Jonas Schwarz, Kevin Tieber, Minas Koren

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Jan Felix Ritter, Gregor Zelko - Oliver Bacher, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Fabian Wonisch, Vito Mörec - Philipp Wendler, Andreas Glaser (K)

Ersatzspieler: Johannes Sauer, Andreas Wilfling, Oliver Jaindl, Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Maximilian Mittendrein

Trainer: MMag. Peter Hochleitner

