Derbysieg: SV Tillmitsch triumphiert mit 4:1 gegen den Lieblingsgegner FC Gamlitz

In einem einseitigen Derby setzte sich der SV Tillmitsch gegen den FC Gamlitz mit einem klaren 4:1-Sieg durch. Beide Teams zeigten eine tolle kämpferische Leistung, aber letztlich konnten die Gäste aus Tillmitsch die Oberhand gewinnen. Das Spiel war bis zur Halbzeit ausgeglichen, bevor die Tillmitscher in der zweiten Hälfte aufrehten und den Sieg sicherstellten.

Gamlitz startet stark, Tillmitsch gleicht aus

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der FC Gamlitz und der SV Tillmitsch sich von Anfang an nichts schenkten. Bereits in der 11. Minute hatten die Gäste die erste große Chance, doch der Pfosten verhinderte den frühen Führungstreffer. Auf der anderen Seite kamen die Gamlitzer in der 21. Minute zu ihrer ersten guten Gelegenheit, doch der Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Für Dominik Oswalds (im Duell mit Simon Nelson) Gamlitzer gab es nichts zu holen

In der 31. Minute gelang dem FC Gamlitz dann der Führungstreffer. Nach einem abgeblockten Schuss landete der Ball vor den Füßen von Rok Kronaveter, der aus 18 Metern präzise ins Eck traf. Maximilian Meyer im Kasten der Tillmitscher war chancenlos und somit jubelten die Hausherren über das 1:0, doch die Freude währte nicht lange. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, konnten die Gäste ausgleichen. Ein Eckball führte zu einem Chaos im Strafraum der Gamlitzer, und Max Rauter nutzte die zweite Gelegenheit, um den Ball im Netz unterzubringen. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Max Rauter traf zum Ausgleich

Tillmitsch dreht auf und sichert den Sieg

Die zweite Hälfte begann mit einer guten Chance für den FC Gamlitz. Rok Kronaveter versuchte es erneut aus der Distanz, doch der Torwart der Gäste parierte den Schuss. In der 59. Minute kippte das Spiel dann zugunsten der Tillmitscher. Ein Freistoß wurde unglücklich von einem Gamlitzer Verteidiger abgefälscht und ließ dem Torhüter keine Chance. Timotej Polanc wurde als Torschütze notiert und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung.

Wenig später, in der 67. Minute, erhöhten die Gäste auf 3:1. Tobias Strahlhofer profitierte von einem Patzer des Gamlitzer Torhüters Luka Janzekovic, als ein schwacher Schuss von links durch die Arme des Torhüters rutschte. Mit diesem Treffer war die Moral des FC Gamlitz gebrochen, und der SV Tillmitsch spielte befreit auf.

Timotej Polanc (hier im Duell mit Rok Ernisa) traf per Freistoß

Den Schlusspunkt setzte Filip Smoljan in der 90. Minute. Nach einem Solo schloss er den Angriff gekonnt ab und erzielte das 4:1 für den SV Tillmitsch. Dies war auch gleichzeitig der Endstand, da das Spiel kurz darauf abgepfiffen wurde.

Die blutjunge Truppe aus Tillmitsch zeigte sich in diesem Spiel als die clevere und effizientere Mannschaft und sicherte sich verdient die drei Punkte. Der FC Gamlitz konnte trotz eines guten Starts nicht mithalten und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Der Ex-Tillmitscher Sven Dodlek im Duell mit Phillip Posch

Stimmen zum Spiel:

Dominik Oswald, Kapitän Gamlitz:

"Die erste Halbzeit war ausgeglichen, mit guten Chancen auf beiden Seiten. Im zweiten Durchgang war Tillmitsch cleverer und wir zu naiv. Da müssen wir noch viel lernen, wir werden aber sukszessive daran arbeiten. Ich gratuliere den Panthers zum Sieg."

Gernot Ritter, Teammanager Tillmitsch:

"Wir haben zwei glückliche Tore erzielt, deshalb ist das Ergebnis ist höher ausgefallen als der Spielverlauf gezeigt hat. Wir sind aber trotzdem aber als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Unsere Jungs haben die Sache sehr gut gemacht!"

Landesliga: Gamlitz : SV Tillmitsch - 1:4 (1:1)

91 Filip Smoljan 1:4

67 Tobias Strahlhofer 1:3

59 Timotej Polanc 1:2

44 Max Rauter 1:1

31 Rok Kronaveter 1:0

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Sven Dodlek, Rok Kronaveter, Murat Bajraj, Niko Drevensek, Fran Slamberger, Markus Farnleitner, Rok Ernisa, Nikola Daniel Jadric, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)

Ersatzspieler: Christoph Kübek, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Martin Tolic, Jonas Jauk, Gabriel Tolic

Trainer: Simon Dvorsak

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Maximilian Mario Meyer - Simon Nosa Salami Nelson, David Immanuel Otter (K), Bostjan Bizjak, Pascal Michael Zisser - Erich Baumann, Philipp Posch, Tobias Strahlhofer, Timotej Polanc - Max Rauter, Filip Smoljan

Ersatzspieler: Markus Heil, Cedric Ulrich, Dominic Andre Langbauer, Almin Babic, David Kevin Schloffer, Philipp Sick

Trainer: Bernd Windisch

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos (Galerie Gamitz vs. Tillmitsch)

