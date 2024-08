Weiss-Festspiele: Ilzer SV holt in Lebring einen 1:4 Auswärtserfolg

Details Freitag, 09. August 2024 22:31

In einem torreichen Duell setzte sich der Ilzer SV souverän mit 4:1 gegen den SV Lebring durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Team von Trainer Christian Scheer den Grundstein für den Erfolg und ging mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause. Trotz eines Zwischenhochs des SV Lebring in der zweiten Hälfte, sicherte sich der Ilzer SV letztlich den verdienten Sieg. Mann des Tages war Dominik Weiss - er traf dreimal.

Dominik Weiss (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) war on fire

Blitzstart des Ilzer SV

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 13. Minute fiel das erste Tor für die Gäste. Dominik Weiss zeigte seine Treffsicherheit und brachte den Ilzer SV mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von Fabian Wetl versenkte er den Ball per Kopf. Die Abwehr des SV Lebring hatte kaum Zeit, sich zu ordnen, als nur drei Minuten später erneut Dominik Weiss zur Stelle war. In der 16. Minute erhöhte er auf 2:0 und brachte sein Team früh auf die Siegerstraße.

Der SV Lebring war nach diesem Doppelschlag sichtlich geschockt und fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel. Die Mannschaft von Trainer Robert Kothleitner hatte Schwierigkeiten, offensive Akzente zu setzen und kam selten gefährlich vor das Tor von Manuel Cerma, dem Torhüter des Ilzer SV. Trotz einiger Bemühungen blieb der SV Lebring in der ersten Halbzeit ohne Torerfolg. Die Gäste hatten kurz vor dem Pausenpfiff noch eine dicke Chance auf den Beinen.

Aufholjagd und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der SV Lebring mit neuer Energie aus der Kabine. Die Heimischen trafen einmal nur die Stange. In der 58. Minute belohnte sich das Heimteam für seinen Einsatz. Alexander Rother erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 und brachte damit neue Hoffnung für den SV Lebring. Nach einem Eckball schraubte er sich hoch und köpfte ein. Die Fans und Spieler des Heimteams schöpften neuen Mut, und das Spiel wurde zunehmend spannender.

Doch die Freude des SV Lebring währte nicht lange. Bereits sechs Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte der Ilzer SV den alten Abstand wieder her. Melih Tepegöz traf mit seinem ersten Ballkontakt in der 64. Minute zum 3:1 und ließ die Träume des SV Lebring von einem Comeback schnell verblassen. Das war auch die Vorentscheidung.

Lebring traf in Durchgang Zwei einmal nur die Stange

Die endgültige Entscheidung fiel in der Schlussphase des Spiels. In der 90. Minute wurde den Gästen - nach Foul an Stefan Gölles - ein Elfmeter zugesprochen. Dominik Weiss trat an und verwandelte sicher zum 4:1-Endstand. Mit diesem Treffer krönte Weiss nicht nur seine starke Leistung, sondern machte auch den Sieg des Ilzer SV endgültig perfekt.

Der Schlusspfiff ertönte nach 93 Minuten und besiegelte die klare Niederlage des SV Lebring gegen einen stark aufspielenden Ilzer SV. Die Gäste zeigten eine überzeugende Leistung und nahmen verdient die drei Punkte mit nach Hause. Für den SV Lebring heißt es nun, aus den Fehlern zu lernen und in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Stimmen zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Lebring:

"Eigentlich sind wir sehr gut mit zwei Eckbällen ins Spiel gestartet. Mit der ersten Flanke der Gegner sind wir 0:1 in Rückstand geraten. Ab dem Zeitpunkt haben wir den Faden verloren und Ilz war in allen Belangen am, mit und gegen den Ball besser. Ich gratuliere Ilz zum Sieg."

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Wir hatten in der ersten Hälfte das Spiel größtenteils unter Kontrolle und auch die besseren Chancen. Am Ende geht der Sieg - auch in dieser Höhe - in Ordnung. Der Knackpunkt im Spiel war das schnelle 1:3 nach dem Anschlusstreffer."

Landesliga: Lebring : Ilz - 1:4 (0:2)

92 Dominik Weiss 1:4

64 Melih Tepegöz 1:3

58 Alexander Rother 1:2

16 Dominik Weiss 0:2

13 Dominik Weiss 0:1

Aufstellungen:

SV Lebring: Dominik Huberts - Stefan Greistorfer, Josip Jelic, Christoph Martschinko, Florian Ferk (K) - Nikola Vuksanovic, Georg Grasser, Florian Gruber, Nino Kutos - Alexander Rother, Jonas Lang

Ersatzspieler: Alen Frlez, Petar Paric, Fabio Schwinger, Alexander Hofbauer, Tobias Ehmann, Philipp Wippel

Trainer: Robert Kothleitner

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Dominik Weiss, Michael Krenn, Patrick Ramminger, Julian Fabian, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber, Fabian Wetl

Ersatzspieler: Rudolf Lang, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Simon Paier, Clemens Seifried, Jonas Ferdinand Kohl

Trainer: Christian Scheer

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

