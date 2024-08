Überzeugender Heimsieg: Bad Waltersdorf besiegt SV Frohnleiten mit 3:0

In einem unterhaltsamen Spiel in der Landesliga konnte sich TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf eindrucksvoll gegen den SV MM Frohnleiten durchsetzen. Die Gastgeber dominierten die Partie über weite Streckenund fuhren einen klaren 3:0 Sieg ein, der ihren guten Saisonstart in der letzen Woche unterstrich. Vor allem die starke Defensivleistung und die Effizienz im Angriffsspiel waren ausschlaggebend für den Erfolg.

Nach dem 3:0 war die Sache erledigt - im Duell der Austeiger behält die Heimmannschaft die drei Punkte.

Blitzstart für Bad Waltersdorf - nach wenigen Minuten führte der Gastgeber

Das Spiel begann dynamisch, und schon in der 6. Minute konnte Bad Waltersdorf den ersten Treffer erzielen. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Wolfgang Waldl den fälligen Elfmeter souverän zum 1:0. Die Gastgeber setzten gleich nach und hatten in der 8. Minute durch Waldl erneut eine gute Gelegenheit, die jedoch knapp am Tor vorbei ging.

SV Frohnleiten zeigte sich bemüht, in die Partie zu finden, hatte aber Schwierigkeiten, gefährliche Akzente zu setzen. Immer wieder scheiterten sie an der stabilen Defensive von Bad Waltersdorf.

Es war sehr schwül und die Temperaturen forderten den Spielern alles ab. Lukas Unger stand in der Defensive sicher, gewann viele Zweikämpfe und verteilte die Bälle geschickt aus der eigenen Abwehr. In der 38. Minute bewahrte Tormann Krenn sein Team vor dem 0:2 - mit einer Flugeinlage konnte er den Ball zum Corner abwehren.

Die erste wirkliche Chance für Frohnleiten kam in der 42. Minute, als Friedl aus kurzer Distanz abzog, aber Torwart Koller war zur Stelle und parierte den Schuss. Kurz darauf folgte ein weiterer Versuch durch Bauer, der jedoch ebenfalls nicht erfolgreich war.

Bad Waltersdorf blieb bei seiner Taktik, über die Flügel zu spielen, und setzte Frohnleiten immer wieder unter Druck. In der ersten Halbzeit konnte die Wolf-Elf die weiteren Angriffe der Gastgeber zwar abwehren, ging aber mit einem 0:1 Rückstand in die Pause.

Dominante zweite Halbzeit der Gastgeber - am Ende steht ein 3:0

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einer Chance für Bad Waltersdorf. Thomas Herrklotz erhielt den Ball direkt vor die Füße, verzog aber seinen Schuss knapp über das Tor. In der 57. Minute legte Bad Waltersdorf nach. Wieder über die Flanke, diesmal von links durch Wolfgang Waldl, kam der Ball zu Thomas Herrklotz, der ihn mit einem kraftvollen Schuss zum 2:0 ins Netz jagte.

In der 63. Minute schoss Dominik Mild aus kurzer Distanz das 3:0, nachdem Torwart Krenn noch kurz abwehren konnte. Das war die Entscheidung im Duell der Aufsteiger.

Der SV Frohnleiten bemühte sich weiter, den Anschluss zu finden, doch ihre Angriffe blieben zumeist harmlos. Ein Freistoß in der 82. Minute ging knapp über die Latte und ein Kopfball von Gogg in der 80. Minute verfehlte das Ziel ebenfalls.

Weitere Chancen von Bad Waltersdorf folgten, so etwa ein Schuss von Archan in der 84. Minute, der das Lattenkreuz traf. Auch Frohnleiten hatte in der Schlussphase des Spiels noch einige Gelegenheiten, blieb aber weiterhin glücklos. Die Partie endete schließlich mit einem klaren 3:0 Erfolg für Bad Waltersdorf, der auch in dieser Höhe verdient war.

Mit diesem Sieg baut Bad Waltersdorf seinen erfolgreichen Saisonstart weiter aus und zeigt, dass sie auch in der Landesliga offensichtlich eine gute Rolle spielen können. Frohnleiten hingegen muss sich nach zwei Niederlagen in Folge steigern, um nicht frühzeitig in Abstiegsorgen zu geraten.

Stimmen zum Spiel

Patrick Wolf - Trainer Frohnleiten

"Wenn man in einem Spiel nach wenigen Minuten durch einen Elfmeter in Rückstand gerät, ist es immer schwer. Meiner Mannschaft fehlte phasenweise der letzte Mut um stärker ins Spiel zu kommen. Wir haben jetzt zwei Spiele gespielt und in beiden drei Gegentore bekommen, das muss sich ändern, sonst wird es schwer. Wir werden daran arbeiten!"

Wolfgang Waldl - Bad Waltersdorf

"Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber es war ein solides Spiel. Wir haben gekämpft und alles gegeben. Als Aufsteiger haben wir nun sechs Punkte nach zwei Spielen und so reisen wir selbstbewußt in der nächsten Woche nach Fürstenfeld!"

Thomas Sammer - Obmann Bad Waltersdorf

"Besser kann man in die Premierensaison in der Landesliga nicht starten. Ich denke die drei Punkte sind verdient. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen Fürstenfeld, die für mich zum Favoritenkreis der Liga gehören."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Lorenz Koller - Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Lukas Unger - Dominik Mild (K), Wolfgang Waldl, Christoph Reichl, Christoph Friedl - Michael Goger, Lukas Bernhard Schloffer, Thomas Herrklotz Ersatzspieler: Kilian Reiter, Kevin Schalk, Armin Horschinegg, Moritz Mauerhofer, Matthias Walter, Pascal Archan Trainer: Wolfgang Schalk

SV MM Frohnleiten: Patrick Krenn - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Lukas Derler, Rene Tippl - Sebastian Lukas, Jonas Bauer, Jonas Rainer, Stipo Grgic (K), Noah Friedl - Marc Wagner Ersatzspieler: Bernhard Zitz, Nazareno Leonel Prügger, Matteo Kraxner, Dominik Traxler, Lukas Harrer Trainer: Patrick Wolf

Schiedsrichter: G.Bauernfeind, C. Pock, P.Prosen

