Nullnummer zwischen UFC Fehring und SC Kalsdorf

Details Freitag, 09. August 2024 22:50

In der zweiten Runde trafen der UFC Fehring und der SC Kalsdorf aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, das jedoch ohne Tore endete. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte keiner der beiden Vereine den Ball im Netz unterbringen. Die 400 Zuschauer sahen ein spannendes, aber torloses Spiel, das mit einem 0:0-Unentschieden endete.

Pascal Sommerfeld brachte die Kalsdorfer zum Verzweifeln

Ein intensiver Beginn

Das Spiel wurde von Anfang an mit hoher Intensität geführt. Bereits in der ersten Minute ertönte der Anpfiff und beide Teams zeigten sofort, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte zu holen. Der UFC Fehring startete mit Pascal Sommerfeld als Kapitän, während die Kalsdorfer von Dominik Derrant angeführt wurden. Beide Mannschaften traten in starker Besetzung an und ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen würden.

In den ersten Minuten des Spiels waren es vor allem die Defensivabteilungen beider Mannschaften, die im Fokus standen. Sowohl die Fehringer als auch die Kalsdorfer verteidigten kompakt und ließen kaum Raum für gefährliche Angriffe zu. Besonders auffällig war das Zusammenspiel zwischen Alan Kaucic und Benjamin Glanz in der Verteidigung des UFC Fehring, das wiederholt die Angriffsversuche der Gäste unterband.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erarbeiteten sich beide Mannschaften mehrere gute Chancen. Marco Lindner vom UFC Fehring sorgte mit seinen schnellen Vorstößen immer wieder für Gefahr, doch die Abwehrreihe des SC Kalsdorf, angeführt von Duje Lozic und Mario Pilz, hielt stand. Auf der anderen Seite war es Kristijan Zagorec, der für die Kalsdorfer die besten Chancen hatte, aber auch hier war die Verteidigung des UFC Fehring aufmerksam und klärte in letzter Sekunde.

Zur Halbzeit stand es somit noch 0:0. Beide Teams gingen in die Kabinen und nutzten die Pause, um neue Kräfte zu sammeln und taktische Anpassungen vorzunehmen. Die Zuschauer hofften auf eine spannende zweite Hälfte mit vielleicht doch noch dem einen oder anderen Treffer.

Kalsdorf-Coach Jörg Schirgi wartet noch auf den ersten Sieg

Kalsdorf haderte mit der Chancenverwertung

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. Beide Teams spielten weiterhin mit hohem Einsatz und großer Leidenschaft. Felix Glanz und Marc Geigl vom UFC Fehring zeigten einige sehenswerte Kombinationen, doch der letzte Pass wollte einfach nicht gelingen. Auf der Gegenseite war es vor allem Damjan Poposki, der immer wieder für Unruhe in der Fehringer Abwehr sorgte, doch seine Schüsse verfehlten das Ziel oder wurden vom aufmerksamen Pascal Sommerfeld pariert.

In den letzten Minuten des Spiels drückten beide Teams noch einmal auf den Führungstreffer, doch weder die Fehringer noch die Kalsdorfer konnten ihre Chancen nutzen. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und das Spiel endete, wie es begonnen hatte: torlos.

Stimmen zum Spiel:

Matthias Heuberger, Obmann Fehring:

"Wir haben heute eine sehr starke Kalsdorfer Mannschaft empfangen. In der ersten Hälfte haben wir sehr gut dagegen gehalten. Unser Torhüter hat sich wieder einmal ausgezeichnet. Im zweiten Durchgang war es eine Partie auf Augenhöhe mit - aus meiner Sicht - besseren Chancen für unsere Mannschaft. Insgesamt spiegelt das Unentschieden den gesamten Spielverlauf wieder."

Jörg Schirgi, Trainer Kalsdorf:

"Ähnlich wie letzte Woche sind wir an unserer eigenen Chancenauswertung gescheitert. Das war insgesamt eine gute Partie, leider haben im letzten Drittel nicht sauber fertig gespielt."

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.