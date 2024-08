Doppelte Führung reicht FC Kindberg-Mürzhofen bei ASK Köflach nicht zu drei Punkten

Details Freitag, 09. August 2024 22:56

Der ASK Köflach traf am Freitagabend in der steirischen Landesliga auf den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Beide Teams wollten auf die Niederlage in der ersten Runde reagieren, was auch gelang. Letztlich gab es ein 2:2-Unentschieden, wobei die Gäste zweimal in Führung lagen, doch die Gastgeber schafften es, jedes Mal auszugleichen.

Ein schneller Start und ein später Ausgleich

Die Köflacher finden gut ins Spiel und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. Vor allem über Standardsituationen sind die Gastgeber immer wieder brandgefährlich. Bozo Kosorcic und Fabio Pistrich kommen zwei Mal richtig gut positioniert vor das Tor der Gäste, doch es bleibt beim 0:1. Dann hat man auch Pech, als die Kindberger auf der Linie retten müssen.

Dann führen plötzlich - entgegen des Spielverlaufs - die Kindberger. Florian Hoppl versenkt das Leder nach einem starken Dribbling in der 34. Minute aus spitzem Winkel zur Führung für Kindberg-Mürzhofen. Kurz vor der Halbzeit konnte Köflach aber wieder ausgleichen. Daniel Marinic köpfte nach einem Eckball in der 43. Minute zum 1:1 ein, nachdem die Gäste den Ball nicht klären konnten.

Hin und Her in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit gehört zunächst den Kindbergern, die sich vom Ausgleich nicht beeindrucken lassen. In der 69. Minute war es wieder Hoppl, der nach einer perfekten Flanke einen sehenswerten Volleytreffer zum 2:1 für die Gäste markierte.

Doch die Hausherren ließen sich nicht entmutigen.Nach einem Eckball herrschte viel Getümmel im Strafraum der Gäste, doch Kosorcic behielt den Überblick und traf zum 2:2-Ausgleich. Jetzt ist das Spiel auf Messers Schneide, die Köflacher wollen es noch einmal wissen, erhöhen den Druck, doch es bleibt beim 2:2.

Stimmen zum Spiel:

Rene Pitter (Trainer Kindberg): "Das war von uns ein anderes Auftreten als letzte Woche! Wir waren heute bissig und vor allem sehr diszipliniert. Wir haben dem Gegner aus dem Spiel sehr wenig angeboten und hatten selber aber unsere Möglichkeiten. Dann ist es eben sehr schade, wenn wir uns 2 mal die Führung durch einen Eckball noch nehmen lassen. Den einen Punkt nehmen wir gerne mit, wobei auch 3 möglich gewesen wären!"

Sebastian Dulzky (Sportlicher Leiter Kindberg): "Wir nehmen den Punkte natürlich gerne mit. Köflach war der erwartet schwere Gegner, wobei es in der Landesliga keine leichten Gegner gibt. Wir haben gewusst, dass Köflach bei Standards bärenstark ist. Leider habe wir es trotzdem nicht geschafft, das so zu verteidigen, wie wir uns das vorgenommen haben. Der Punkt ist trotzdem super. Wir haben angeschrieben. Der Punkt geht jedenfalls in Ordnung."

Landesliga: Köflach : Kindberg-Mürz. - 2:2 (1:1)

78 Bozo Kosorcic 2:2

69 Florian Hoppl 1:2

43 Eigentor durch Nico Seidl 1:1

34 Florian Hoppl 0:1

