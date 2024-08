Lafnitzs Posch nach Remis gegen Schladming: "Werden uns weiter den Arsch aufreißen.“ 

Details Samstag, 10. August 2024 21:35

Was für ein Spiel am Freitagabend zwischen FC Schladming und SV Lafnitz II. Die Gäste führten schon mit 4:2 (zum Bericht), die Ennstaler holten aber noch einmal auf und konnten dem Gegner ein Remis abringen. Trotz der hergegebenen Führung ist Lafnitz-Trainer Benjamin Posch nach dem Spiel nicht unzufrieden. Wir haben die Stimmen zum Spiel...

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer SV Lafnitz II:

zum Spiel...

„Neutrale Zuschauer kommen bei uns derzeit definitiv auf ihre Kosten. Ein intensives Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Jedes Team hatte Phasen, wo es besser war und mehr Tore machen hätte müssen. Unterm Strich ein gerechtes, wenn auch schmerzhaftes Unentschieden, ob der späten Gegentreffer. Von unseren Jungs eine gute Reaktion auf den Start letzte Woche."

zu den nächsten Spielen...

"Wir werden uns weiter den Arsch aufreißen und nächste Woche wieder Gas geben.“

Roland Kahr, Präsident Schladming:

"Ich habe schon so oft gesagt, dass wir über das Kollektiv stark sind. Und man sieht, was möglich ist, wenn man alles auf dem Platz lässt. Wir haben voriges Jahr trotz einer starken Saison um den Klassenerhalt in der Landesliga zittern müssen, es aber letztlich geschafft, weil alle zusammenhalten, abseits des Platzes und natürlich auf dem Platz. So gelingt es dann auch, ein 2:4 noch aufzuholen. Die Burschen verdienen sich so etwas dann einfach. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass wir noch den Punkt mitnehmen konnten."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.