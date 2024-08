Cup: Kalsdorf setzt sich souverän gegen St. Nikolai durch

Details Dienstag, 13. August 2024 22:08

Der Landesligist SC Kalsdorf hat sich in der ersten Runde des Steirer-Cups gegen den Gebietsligisten FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Vor rund 150 Zuschauern wurde der Favorit seiner Rolle gerecht und ließ dem unterklassigen Gegner kaum Chancen.

Trainer Schirgi steht mit seinem Team in der 3. Runde des Steirercups

Zur Pause führte der Landesligist mit 1:0 - St.Nikolai spielte tapfer mit

Schon früh zeigte sich die Dominanz der Kalsdorfer, die nach einer torlosen Anfangsphase in der 27. Minute durch einen Kopfballtreffer von Robin Frühwirt nach einer Flanke von der linken Seite in Führung gingen. Vorausgegangen war ein Zweikampf, bei dem der Kalsdorfer Angreifer den Nikolai-Keeper unglücklich traf, der dennoch weiterspielen konnte.

St. Nikolai kämpfte tapfer und hätte in der 35. Minute beinahe den Ausgleich erzielt, doch ein Treffer von Milic wurde wegen einer Abseitsentscheidung nicht anerkannt. Kurz vor der Pause wurde es erneut gefährlich, als der Gästekeeper Milic im Strafraum zu Fall brachte, doch der Schiedsrichter entschied überraschenderweise auf Abseits, statt auf Elfmeter.

Vorentscheidung nach 49 Minuten und am Ende ein 4:0

In der zweiten Halbzeit erhöhte Kalsdorf das Tempo. Ein Fernschuss in der 49. Minute sorgte für das 2:0 durch Damjan Poposki. St. Nikolai gab sich jedoch nicht auf und versuchte mit frischen Kräften noch einmal Druck aufzubauen. Die Einwechslung von Poljanec und Gaisch in der 73. Minute brachte zwar neuen Schwung, blieb aber letztlich ohne zählbaren Erfolg.

In den letzten Minuten machte Kalsdorf dann alles klar: Ein Treffer in der 90. Minute sorgte für das 3:0, bevor Steinwender in der Nachspielzeit nach einem erneuten Fehler in der Nikolai-Defensive den Endstand von 4:0 besorgte und somit in der Schlussphase einen Doppelpack erzielte.

St. Nikolai konnte trotz engagierter Leistung dem übermächtigen Gegner nur wenig entgegensetzen. Kalsdorf zieht somit souverän in die nächste Runde des Steirer-Cups ein und untermauerte seine Ambitionen auf den Titel.

Aufstellungen:

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Erik Arzensek - Jan Kainz, Ales Skale, Eugen Zizek, Lukas Marko - Fabio Rasser, Patrick Petrac, Gregor Stavbar, Marcel Trettnak (K) - Teo Milic, Stefan Sokulskyj

Ersatzspieler: Lukas Bicu, Michael Gaisch, Lukas Klemencic, Simon Aldrian, Marvin Lindner, David Poljanec, Alexander Kerschbaumer

Trainer: Benjamin Heric

- Kalsdorf: Nik Sturm - Timotej Mate, Raphael Glanznig, Duje Lozic, Mario Pilz - Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Damjan Poposki, Florian Merovci, Luca Pichler (K) - Robin Frühwirth

Ersatzspieler: Alexander Strametz, Sergej Vucetic, Alexander Ackerl, Lukas Grabner

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

Bericht Florian Kober

