600 Fans sehen Derby-Krimi zwischen SK Fürstenfeld und TUS Bad Waltersdorf

Der SK Fürstenfeld traf am Mittwochabend in der dritten Runde der steirischen Landesliga auf den TUS Bad Waltersdorf. Damit stand ein Derby auf dem Programm, das mit Spannung erwartet wurde. Letztlich konnten sich die Hausherren knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen. Mann des Spiels war Andreas Glaser, der beide Treffer für die Hausherren erzielte und somit maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Fürstenfeld legt vor

Das Spiel ist von Beginn an intensiv geführt und beide Teams spielen nach vorne. Schon in der vierten Minute wurde es erstmals gefährlich vor dem Tor der Gäste, als eine Ecke von Fabian Wonisch knapp vor der Linie geklärt wurde. Kurz darauf verpasste Andreas Glaser eine Hereingabe von Wilfling nur um Zentimeter.

In der 32. Minute war es dann soweit: Fürstenfeld ging durch ein sehenswertes Tor von Andreas Glaser in Führung. Eine präzise Freistoß-Flanke von Fabian Wonisch fand Glaser, der den Ball volley und scharf ins kurze Eck schoss. Lorenz Koller im Tor von Bad Waltersdorf hatte keine Chance. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl Glaser kurz vor dem Pausenpfiff eine weitere große Möglichkeit hatte, die jedoch von Koller vereitelt wurde.

Waltersdorf erzwingt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. Schon in der 46. Minute sorgte Davidovic für den ersten gefährlichen Abschluss, der jedoch nur das Außennetz traf. Bad Waltersdorf erhöhte den Druck und wurde in der 59. Minute belohnt: Thomas Herrklotz nutzte einen perfekten Pass von Dominik Mild, zog in den Strafraum und schob den Ball ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich.

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. In der 72. Minute erzielte Andreas Glaser sein zweites Tor des Abends. Nach einem scharfen Schuss von Fabian Wonisch, den Koller nur zur Seite abwehren konnte, war Glaser zur Stelle und lochte ein. Es war Glasers 500. Pflichtspiel für den SK Fürstenfeld und sein vierter Saisontreffer.

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne und beinahe fällt das 3:1 für die Gastgeber: Michael Goger tankte sich in der 90. Minute durch die Abwehr der Hausherren und spielte einen scharfen Stangelpass in die Mitte, wo die Waltersdorfer kurz vor der Linie klären können. Das ist es dann gewesen. Nach vier Minuten offizieller Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das spannende Derby vor mehr als 600 Fans ab.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In der ersten Halbzeit war Fürstenfeld überlegen und ging auch verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit sind wir besser aus der Kabine gekommen und haben verdient ausgeglichen. Leider haben wir den Ball dann trotz ein paar guten Chancen nicht hinter die Linie gebracht. Ich denke, wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Vielen Dank an unsere mehr als zahlreichen Fans für die tolle Unterstützung."

Peter Hochleitner (Trainer Fürstenfeld): "Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis hochzufrieden. Wir haben verdient drei Punkte geholt. Bis auf zehn Minuten in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff. In der Phase war es schwierig und Waltersdorf hat dort auch das Tor gemacht. Wir haben die Sache dann aber wieder in die richtige Richtung lenken können. Insofern passt das gut. Die Burschen haben das Aufgetragene gegen einen unangenehmen Gegner gut umgesetzt. Wir haben gewusst, dass es gegen Waltersdorf keine einfache Partie wird."

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling, Jan Felix Ritter, Gregor Zelko - Jan Meimer, Oliver Bacher, Fabian Wonisch, Vito Mörec - Philipp Wendler, Andreas Glaser (K)

Ersatzspieler: Johannes Sauer, Oliver Jaindl, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Maximilian Mittendrein, Lukas Michael Stefaner

Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Lorenz Koller - Ognjen Davidovic, Michael Grasser - Armin Horschinegg, Dominik Mild (K), Wolfgang Waldl, Christoph Reichl, Christoph Friedl - Michael Goger, Lukas Bernhard Schloffer, Thomas Herrklotz

Ersatzspieler: Kilian Reiter, Kevin Schalk, Christoph Pieber, Moritz Mauerhofer, Matthias Walter, Pascal Archan

Trainer: Wolfgang Schalk

Landesliga: Fürstenfeld : Waltersdorf - 2:1 (1:0)

72 Andreas Glaser 2:1

59 Thomas Herrklotz 1:1

32 Andreas Glaser 1:0

