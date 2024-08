4:0 Heimsieg: Ilz gelingt gegen Fehring der zweite Streich binnen 72 Stunden

Details Freitag, 16. August 2024 22:25

Nach dem 4:1 Sieg im Steirercup (Bericht) gegen den UFC Fehring setzte der Hofmann Personal Ilzer SV in der 3. Runde der Meisterschaft noch eines drauf. In einem beeindruckenden Spiel gewann die Truppe von Christian Scheer diesmal sogar mit 4:0 gegen die Fehringer. Der Gastgeber konnte bereits in der zweiten Minute den ersten Treffer erzielen. Die Gäste aus Fehring übernahmen dann zwar das Kommando, machten aber aus ihren Möglichkeiten zu wenig.

Melih Tepegöz krönte seine Leistung mit einem Treffer

Der Ilzer SV war sofort hellwach

Das Spiel startete rasant für die Ilzer, die bereits in der zweiten Minute durch Julian Fabian in Führung gingen. Ein langer Ball über die Abwehrkette, den Weiss gekonnt annahm und perfekt auf Fabian auflegte, brachte das 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste aus Fehring kamen zunächst schwer in die Partie und konnten erst in der 18. Minute ihre erste Halbchance verbuchen, als ein Konter über die linke Seite erfolgte, der jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit setzte sich Ilzer SV zunehmend in der gegnerischen Hälfte fest, während Fehring mit vereinzelten Aktionen zu Chancen kam. Eine strittige Situation im Strafraum der Ilzer in der 20. Minute blieb ohne Folgen, als der Schiedsrichter keine Notwendigkeit für einen Elfmeter sah. Auch eine Unsicherheit des Gästetorhüters in der 26. Minute blieb unbestraft.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kam UFC Fehring etwas stärker auf, konnte jedoch keinen nennenswerten Abschluss erzielen. Ilzer SV ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Halbzeitpause, was durch einen Kommentar in der 45. Minute bestätigt wurde.

Zweite Halbzeit: Fehring lässt zwei Top-Chancen aus

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Ilzer SV erneut ihre Angriffsstärke. Bereits in der 46. Minute konnte Dominik Weiss nach einer Flanke von rechts zum 2:0 erhöhen, indem er den Ball direkt ins rechte untere Eck verwertete. Trotz einiger guter Chancen von UFC Fehring, darunter eine ganz dicke Möglichkeit in der 51. Minute - dort glänzte Manuel Cerma im Ilzer Tor und parierte die Chance der Gäste mit dem Fuß. Ein gefährlicher Kopfball in der 59. Minute waren dann aber auch die gesamte Ausbeute der Auswärtigen im zweiten Durchgang.

In der 80. Minute setzte Ilzer SV den Schlusspunkt mit dem 3:0, als Melih Tepegöz sich sensationell durchsetze und den Ball in die Mitte spielte. Dort lauerte Dominik Weiss und der Stürmer vollendete nach einem Abpraller des Torhüters erfolgreich zum Doppelpack. Trotz weiterer Versuche von Fehring, wie in der 76. Minute zu sehen war, konnte das Team keine nennenswerte Wendung im Spielverlauf erzielen.

Den Endstand besiegelte Melih Tepegöz in der 89. Minute mit einem verwandelten Elfmeter, nachdem Lukas Ritter nach einem schönen Angriff im Strafraum gefoult wurde. Tepegöz trat an und schoss den Ball halbhoch links ins Tor, wobei der Torhüter zwar noch dran war, den Ball aber nicht mehr entscheidend abwehren konnte.

Mit diesem klaren 4:0-Sieg festigte Ilzer SV seine starke Position in der Landesliga und verabschiedete von den 650 Zuschauer mit einem schlussendlich verdienten Sieg.

Statements:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Gleich nach Spielbeginn und unmittelbar nach der Wiederankick zur zweiten Hälfte. In Summe ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen. Wenn man aber gegen Fehring binnen 72 Stunden zweimal gewinnt, dann darf man schon zufrieden sein. Ein Derbysieg ist noch schöner."

Landesliga: Ilz : Fehring - 4:0 (1:0)

89 Melih Tepegöz 4:0

80 Dominik Weiss 3:0

46 Dominik Weiss 2:0

2 Julian Fabian 1:0

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Dominik Weiss, Michael Krenn, Simon Paier, Patrick Ramminger, Julian Fabian, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber

Ersatzspieler: Rudolf Lang, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Niklas Pfeifer, Jonas Ferdinand Kohl

Trainer: Christian Scheer

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Alan Kaucic, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner, Artem Marchenko - Felix Glanz, Daniel Pöltl

Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Marc Geigl, Raphael Wien, Paul Leitgeb, Julian Leitgeb, Christopher Spanring

Trainer: Saso Kupcic

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

