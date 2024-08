Derbysieg: SV Tillmitsch triumphiert mit 4:1 gegen Tus Heiligenkreuz

Details Freitag, 16. August 2024 22:46

Drei Spiele - drei Siege! Der SV Tillmitsch gewinnt das nächste Derby und setzt sich gegen den Tus Heiligenkreuz am Waasen mit 4:1. In einem trotz glosender Hitze passablen Fussballspiel waren die Gastgeber über weite Phasen des Spiels überlegen und feierten einen verdienten Heimsieg. Max Rauter erzielte zwei Treffer und wurde nach dem Spiel zum Man of the match auserkoren.

Die Tillmitsch Panthers holen aus drei Spielen neun Punkte und lachen von der Tabellenspitze - mit zwei Punkten Vorsprung hat es sich auch leicht lachen!

Frühe Führung für SV Tillmitsch

Von Beginn an zeigte der SV Tillmitsch seine Entschlossenheit, das Spiel zu kontrollieren. Bereits in der 11. Minute erzielte Max Rauter das erste Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Rauter nutzte eine gut platzierte Vorlage und verwandelte souverän. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für die erste Halbzeit, in der der SV Tillmitsch die meiste Zeit über die Kontrolle behielt.

Die Gäste aus Heiligenkreuz versuchten nun auch ins Spiel zu finden und wollten mit langen Bällen auf ihre schnellen Stürmer zum Erfolg kommen. Sie kamen auch zu guten Möglichkeiten, brachten ihre Chancen jedoch nicht im Gehäuse unter. So ging es mit der knappen 1:0-Führung der Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannung in den letzen zehn Minuten

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste ein wenig mutiger und nicht mehr so passiv wie im ersten Durchgang. Auch wurde - nicht so wie in Hälfte Eins - das Mittelfeld mehr ins Spielgeschehen eingebaut. Gerade in dieser Phase gelang den Hausherren abermals die Führung. In der 64. Minute konnte Max Rauter erneut zuschlagen und erzielte das 2:0 für seine Mannschaft. Mit seinem zweiten Treffer des Abends verschaffte er seinem Team eine komfortablere Führung und ließ die Fans auf den Tribünen jubeln.

Jetzt schlief das Spiel ein wenig ein und es plätscherte nur mehr so vor sich hin. Die Hitze machte sich bemerkbar - Tillmitsch schaltete einen Gang zurück und Heiligenkreuz konnte das Ruder nicht an sich reißen. Die letzten zehn Minuten kamen dann trotzdem noch ein wenig Spannung auf.

In der 80. Minute wurden die Bemühungen der Auswärtigen belohnt, als Emre Koca das 2:1 erzielte. Koca nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Tillmitsch und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Es keimte Hoffnung auf, dass Tus Heiligenkreuz vielleicht doch noch ein Comeback gelingen könnte.

Doch die Gastgeber hatten andere Pläne. Nur acht Minuten später, in der 88. Minute, stellte Bostjan Bizjak den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit einem präzisen Schuss ins Netz erhöhte er auf 3:1 und brachte damit die Vorentscheidung. Tus Heiligenkreuz war nun endgültig geschlagen und schien sich mit der Niederlage abzufinden.

Bostjan Bizjak traf zum 3:1 und sorgte für Erleichterung unter den Tillmitscher Fans und seinen Teamkollegen

Schlusspunkt von Filip Smoljan

In der Nachspielzeit setzte der SV Tillmitsch noch einen drauf. Filip Smoljan, der schon in der ersten Halbzeit durch sein starkes Spiel aufgefallen war, erzielte in der 90. Minute das 4:1 und machte damit den Deckel auf die Partie. Mit diesem Treffer krönte er eine starke Mannschaftsleistung und besiegelte den verdienten Sieg der Tillmitsch Panthers.

Nach sieben Minuten Nachspielzeit beendete der souveräne Schiedsrichter Harald Ranz schließlich die Partie, und die Spieler des SV Tillmitsch konnten ihren verdienten Triumph feiern. Mit diesem Sieg holt die Windisch-Elf den dritten Sieg en suite und hält als einziges Team der Liga nach drei Runden das Punktemaximum von neun Zählern.

Stimmen zum Spiel:

Max Rauter, Doppeltorschütze Tillmitsch:

Patrick Unterkircher, Spieler Heiligenkreuz

Landesliga: SV Tillmitsch : Heiligenkreuz - 4:1 (1:0)

93 Filip Smoljan 4:1

88 Bostjan Bizjak 3:1

80 Emre Koca 2:1

64 Max Rauter 2:0

11 Max Rauter 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch:

Markus Gröbacher - Simon Nosa Salami Nelson, Cedric Ulrich, David Immanuel Otter (K), Pascal Michael Zisser - Erich Baumann, Philipp Posch, Tobias Strahlhofer, Timotej Polanc - Max Rauter, Filip Smoljan

Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Dominic Andre Langbauer, Almin Babic, Bostjan Bizjak, Adam Radai, Philipp Sick

TUS Teschl Brot Heiligenkreuz am Waasen: Matej Radan - Erman Bevab, Jure Pihler, Goran Kupresak, Bence Latyak, Maximilian Kohlfürst, Johannes Driesner (K) - Matej Pucko, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek

Ersatzspieler: Roland Lajos Pataki, Andre Kurzmann, Jonas Schwarz, Xaver Herzog, Minas Koren

by René Dretnik

Fotos und Videos: ReD

