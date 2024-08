Eggendorf/Hartberg Amateure feiern souveränen Sieg beim FC Schladming0

Details Freitag, 16. August 2024 23:28

Der FC Hohenhaus Tenne Schladming traf am Freitagabend in der dritten Runde der Landesliga auf die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure. Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen, mussten sich aber klar mit 0:3 geschlagen geben. Die Mannschaft aus dem Ennstal hatte über die 90 Minuten hinweg wenig entgegenzusetzen.

Michael Hutter erzielte zwei Tore

Frühe Führung für die Gäste

Die erste nennenswerte Aktion der Partie hatten die Schladminger, und zwar in der vierten Minute, als sie den ersten Schuss auf das Tor der Gäste abgaben. Doch dieser Schuss blieb ungefährlich und sollte eine der wenigen Offensivaktionen der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit bleiben. Die Gäste machten es besser. In der siebten Minute gelang David Korherr das 1:0 für Hartberg. Kurz darauf eine weitere gute Gelegenheit der Hartberger: Ein Schuss aus etwa 20 Metern ging in der 33. Minute knapp über das Tor. Kurz zuvor konnte Gebauer einen Schuss von Korherr parieren.

Doppelpack von Michael Hutter

Die zweite Halbzeit setzte den Spielverlauf der ersten Hälfte fort. Schladming zeigte sich weiterhin offensiv harmlos und der Gast kontrollierte das Geschehen. In der 53. Minute konnte sich Gebauer noch auszeichnen, als er eine gute Möglichkeit der Gäste vereitelte. Doch das war nur ein kurzer Lichtblick für Schladming.

Die Gäste drückten in der Folge auf das 2:0. Zunächst gab es in der 61. Minute eine Mehrfachchance für die Hartberger, die Schladming jedoch noch abwehren konnte. Nur zwei Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte Michael Hutter auf 2:0 für die Gäste. Hutter war zur Stelle und schob den Ball nach einer schönen Kombination ins Tor ein.

Und Michael Hutter war noch nicht fertig. In der 69. Minute sorgte er mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Mit seinem Tor zum 0:3 setzte er dem Spiel die Krone auf und sicherte Eggendorf/Hartberg den verdienten Auswärtssieg. Die Schladminger fanden auch in der Schlussphase kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste und blieben ohne nennenswerte Torchance.

Stimmen zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Hartberg war in allen Belangen besser und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Das muss man heute einfach so sagen. Wir sind so gar nicht ins Spiel gekommen und die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Hartberg ist spielerisch sehr stark, das wussten wir aber schon davor. Jetzt heißt es Aufstehen, Abputzen und sich bestmöglich auf das nächste Spiel vorbereiten."

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Es ist uns am heutigen Tag gelungen, unsere Inhalte in allen Spielphasen sehr eindrucksvoll über die gesamte Spielzeit am Platz zu bringen. Wir haben weder Torchancen noch Torraumszenen von Schladming zugelassen und selbst zahlreiche Einschussmöglichkeiten ungenützt gelassen! Ein großes Dankeschön unseren zahlreich mitgereisten Fans! Jetzt genießen wir das Wochenende, drücken am Sonntag unserer Profiabteilung die Daumen und am Montag startet die Vorbereitung und Qualifikation für das Spiel gegen Kindberg!"

Landesliga: Schladming : Eggendorf/Hartberg - 0:3 (0:1)

69 Michael Hutter 0:3

63 Michael Hutter 0:2

7 David Korherr 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.