Lebrings-Böcksteiner nach der Schlappe gegen Allerheiligen: "Die erste Halbzeit war richtig schlecht von uns!"

In einer aufregenden Begegnung konnte sich der ASV Allerheiligen knapp mit 3:2 gegen den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring durchsetzen. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch letztlich war es Nino Emanuel Hartweger, der in der 84. Minute das entscheidende Tor für die Hausherren erzielte. Das Spiel bot den 500 Zuschauern packende Momente und wechselnde Führungen, mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, die für Spannung bis zum Schlusspfiff sorgten.

Nino Emanuel Hartweger zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Furioser Start und Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff

Schon früh in der Partie gelang dem ASV Allerheiligen der erste Treffer. In der 6. Minute nutzte Dorijan Bakek eine wunderschöne Kombination, die ihn frei vor dem Lebringer Torwart Dominik Huberts erscheinen ließ. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Keeper keine Chance und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 14. Minute gelang Philipp Wippel nach einem Einwurf von der rechten Seite der Ausgleich. Der Ball wurde am ersten Pfosten verlängert und Wippel konnte mit einem Kopfball das 1:1 markieren.

Die Gallier zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt und setzten weiterhin auf Angriff. In der 17. Minute war es Stjepan Igrec, der nach einem missglückten Klärungsversuch der Lebringer Abwehr zum Schuss kam. Aus rund 16 Metern zog er ab und versenkte den Ball unhaltbar im Netz, was die Hausherren erneut in Führung brachte. Kurz darauf hatte Allerheiligen die Chance, die Führung weiter auszubauen, doch ein Foulelfmeter in der 21. Minute wurde vergeben.

Spannung bis zum Schluss

Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhten dann die Gäste den Druck und wurden dafür auch belohnt. In der 45. Minute kam eine Flanke von links in den Strafraum der Begic-Elf, wo Florian Gruber am zweiten Pfosten unbedrängt zum Abschluss kam. Er nahm den Ball Halbvolley und netzte zum 2:2-Ausgleich ein. Mit diesem spannenden Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften Chancen auf den Führungstreffer hatten. Die Defensivabteilungen beider Teams standen jedoch zunächst stabil und ließen keine weiteren Tore zu. Jetzt war Lebring eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. Die Schlussphase der Partie sollte dann aber die Entscheidung bringen.

Siegestreffer für die Gallier fiel aus dem Nichts

In der 84. Minute gelang es Nino Emanuel Hartweger, die Partie zu Gunsten des ASV Allerheiligen zu entscheiden. Eine hoch hereingebrachte Flanke vom Zentrum fand Hartweger, der sich im Strafraum durchsetzte und mit einem sehenswerten Kopfball aus vollem Lauf das 3:2 erzielte. Dieses Tor ließ die Fans des ASV Allerheiligen jubeln und setzte den SV Lebring unter Zugzwang.

Die verbleibenden Minuten, einschließlich der vierminütigen Nachspielzeit, verliefen ohne weitere Treffer, sodass der ASV Allerheiligen den knappen Vorsprung über die Zeit retten konnte. Die Zuschauer erlebten ein packendes Match mit fünf Toren und zahlreichen aufregenden Szenen, die die Partie zu einem echten Highlight der Runde machten.

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Allerheiligen:

"Wir hätten eigentlich in der ersten Hälfte bereits den Sack zumachen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir in einigen Situationen ein wenig Glück und haben uns dann zum Schluss mit dem Siegestreffer für die Arbeit belohnt."

Thomas Böcksteiner, sportlicher Leiter Lebring:

"Die erste Halbzeit war richtig schlecht von uns. Das einzig positive war das Resultat. Ansonsten war das eine mikrige Leistung von uns, wir hatten Glück, dass der Gegner nicht höher in Führung gelegen hat. Im zweiten Durchgang war der Spielverlauf dann umgedreht, da waren wir die bessere Mannschaft, mit vielen Chancen und einem Stangenschuss. Da waren Allerheiligen eigentlich weg. Sie haben dann aber aus dem nichts und völlig entgegen dem Spielverlauf den Siegestreffer erzielt. Das war sehr bitter für uns!"

Landesliga: Allerheiligen : Lebring - 3:2 (2:2)

84 Nino Emanuel Hartweger 3:2

46 Florian Gruber 2:2

17 Stjepan Igrec 2:1

14 Philipp Wippel 1:1

6 Dorijan Bakek 1:0

Aufstellungen:

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Adebola Emwenghare, Nino Emanuel Hartweger, Denis Tubic, Leon Martincevic, Julian Janetzko - Sally Christian Preininger, Alen Polanec, Dorijan Bakek - Jonas Janetzko, Stjepan Igrec

Ersatzspieler: Aldin Malagic, Maximilian Michael Sieber, Boris Planeta, Antonio Paunescu Trainer: Zoran Begic , BEd

SV Lebring: Dominik Huberts - Stefan Greistorfer, Josip Jelic, Florian Ferk (K) - Nikola Vuksanovic, Petar Paric, Georg Grasser, Florian Gruber, Philipp Wippel - Alexander Rother, Jonas Lang

Ersatzspieler: Alen Frlez, Fabio Schwinger, Alexander Hofbauer, Jure Volmajer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko Trainer: Robert Kothleitner

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

