Kindberg-Mürzhofen dreht Spiel gegen Lafnitz II

Details Freitag, 16. August 2024 23:36

Der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen traf am Freitagabend auf die Zweier des SV Lafnitz. Beide Mannschaften hatten sich viel vorgenommen, letztlich gab es aber die drei Punkte für die Kindberger. Matchwinner war Thomas Schnittler, der mit einem Kopfballtor den entscheidenden Treffer zum 3:2 markierte.

Frühe Führung für Lafnitz II

Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. In der 16. Minute war es Justin Hofmann, der nach einer herrlichen Flanke vom linken Flügel ungehindert an der zweiten Stange einnetzte und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte.

Kindberg-Mürzhofen zeigte sich zunächst geschockt und fand nur schwer ins Spiel. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe Peter Frühwirth nach einem Ballgewinn den Ausgleich erzielen konnte. Doch die Freude währte nur kurz. Schon drei Minuten später gelang Marco Reiterer mit einem Distanzschuss die erneute Führung für Lafnitz II. Sein Schuss schlug unhaltbar unter der Latte ein und stellte den Halbzeitstand von 1:2 her.

Kindberg-Mürzhofen dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit bärenstarken Kindbergern. Bereits in der 47. Minute konnte Kai Tösch nach einer Kopfballablage an der zweiten Stange den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken und den 2:2-Ausgleich erzielen. Der Druck der Gastgeber ließ nicht nach, und nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, war es Thomas Schnittler, der nach einer Ecke von links an der ersten Stange per Kopf zum 3:2 einnetzte. Dieses Tor brachte Kindberg-Mürzhofen erstmals in Führung und lässt die Gastgeber einen großen Schritt Richtung erstem Saisonsieg machen. Die Lafnitzer warfen noch einmal alles nach vorne, es blieb aber dabei.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): „Unsere guten Phasen im eigenen Ballbesitz sind derzeit noch zu kurz und die Chancenverwertung zu ineffizient. Der Gegner hat im Umschalten super gespielt und sich selbst durch zwei Standardtore binnen 5 Minuten in der 2. Halbzeit auf die Siegerstraße gebracht. Hier müssen wir einfach konsequenter verteidigen und besser werden.“

Rene Pitter (Trainer Kindberg-Mürzhofen): "Wir sind natürlich sehr glücklich über die 3 Punkte! Wir hatten erste Halbzeit schon 3 x eine 100 prozentige Torchance, die wir leider vergeben haben! Zweite Halbzeit konnten wir dank unserer Standardsituationen das Spiel innerhalb weniger Minuten drehen! Danach haben wir nicht mehr viel zugelassen! Das gesamte Auftreten der Mannschaft war heute wieder top und der Sieg geht auch gegen spielstarke Lafnitzer in Ordnung!"

Landesliga: Kindberg-Mürz. : Lafnitz II - 3:2 (1:2)

53 Thomas Schnittler 3:2

47 Kai Tösch 2:2

36 Marco Reiterer 1:2

34 Peter Frühwirth 1:1

21 Justin Hofmann 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.