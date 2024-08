Köflachs Milicevic nach dem Sieg gegen Frohnleiten: "Die Richtung stimmt - so kann es weiter gehen!"

Details Freitag, 16. August 2024 23:42

Im dritten Saisonspiel der Liga standen sich der SV Frohnleiten und der ASK Köflach gegenüber. In einer umkämpften Partie, die über weite Strecken ausgeglichen war, setzten sich die Gäste letztlich mit 2:0 durch. Entscheidende Tore von Bozo Kosorcic und Niko Salika sicherten den Auswärtssieg und bescherten Köflach wichtige drei Punkte.

Niko Salika trifft zum 2:0

Eine ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann pünktlichund beide Mannschaften starteten motiviert und engagiert in die Begegnung. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen nur wenige Chancen zu. Weder der SV Frohnleiten noch der ASK Köflach konnten sich in den ersten 45 Minuten entscheidend durchsetzen, weshalb es torlos in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Platz nur wenig. Beide Mannschaften blieben defensiv stabil und lauerten auf ihre Gelegenheiten. Es dauerte bis zur 79. Minute, bis die Gäste aus Köflach den ersten entscheidenden Treffer erzielten. Bozo Kosorcic, der Kapitän des ASK Köflach, setzte sich links im Strafraum durch und brachte eine scharfe halbhohe Flanke in die Mitte. Am zweiten Pfosten stand er dann völlig frei und köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz. Dieser Treffer brachte die Gäste in eine komfortable Position und setzte den Gastgeber unter Druck.

Die Entscheidung fällt erst in der Schlussphase

Der SV Frohnleiten versuchte in der verbleibenden Zeit alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des ASK Köflach hielt stand. In der 90. Minute setzte Niko Salika den Schlusspunkt der Partie. Mit viel Tempo zog er von links in das Zentrum und schloss aus 20 Metern ab. Der Schuss war unhaltbar - Frohnleiten-Keeper Patrick "Champ" Krenn hatte keine Chance - und besiegelte den 2:0-Sieg für die Gäste.

Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und der ASK Köflach konnte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen. Die Auswärtsmannschaft zeigte eine starke kämpferische Leistung und nutzte ihre Chancen effektiv, während der SV Frohnleiten trotz guter Ansätze ohne Torerfolg blieb.

Stimme zum Spiel:

Goran Milicevic, Teammanager Köflach:

"Wir sind sehr zufrieden mit den drei Punkten. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem Kleinigkeiten entschieden haben. Wir müssen nach zwei schlechteren Ergebnissen freuen wir uns riesig über die drei Punkte. Die Richtung stimmt - so kann es weiter gehen!"

Landesliga: Frohnleiten : Köflach - 0:2 (0:0)

90 Niko Salika 0:2

79 Bozo Kosorcic 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

