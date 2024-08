Blitzstart bringt FC Gamlitz drei Punkte beim SC Kalsdorf

Details Samstag, 17. August 2024 12:26

Der SC Kalsdorf traf am Freitagabend in der dritten Runde der Landesliga auf den FC Gamlitz. Beide Teams hatten sich viel für das Spiel vorgenommen, letztlich konnten sich die Gäste aber knapp mit 1:0 durchsetzen. Murat Bajraj erzielte den entscheidenden Treffer für die Gamlitzer, die damit das erste Mal in dieser Saison anschreiben, und das gleich voll.

Blitzstart für Gamlitz

Schon in der zweiten Minute sorgte ein Freistoß von Sven Dodlek von der Seitenauslinie für Gefahr im Strafraum der Kalsdorfer. Dodlek brachte den Ball präzise zur Mitte, wo Murat Bajraj aus der Drehung ins lange Eck traf und somit das 1:0 für den FC Gamlitz erzielte. Diese frühe Führung gab den Gästen Selbstvertrauen, und sie agierten in der Anfangsphase mutig nach vorne.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Spiel. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und wollten weitere Tore erzielen. Besonders der SC Kalsdorf zeigte sich jetzt bemüht, den frühen Rückstand wettzumachen, doch die gut organisierte Defensive der Gäste hielt stand.

Kalsdorf drängt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kamen die Kalsdorfer mit viel Schwung aus der Kabine. Doch trotz mehrerer guter Möglichkeiten wollte der erlösende Treffer nicht gelingen. In der Schlussphase werfen die Kalsdorfer noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Gamlitzer.

Stimmen zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Wenn man kein Tor macht, kann man kein Spiel gewinnen. Wir sind im letzten Drittel nicht durchschlagskräftig genug. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das war kein schlechtes Spiel, ich bin sogar der Meinung, dass wir das Spiel im Griff hatten, aber am Ende zählen eben die Tore. Wir haben leider in der Offensive zu schwerwiegende Ausfälle, die wir nicht ersetzen können. Das kann in Wirklichkeit keiner in der Liga. Aber es hilft nicht, wir müssen weiterkämpfen!"

Manfred Repolust (Obmann Stv. Gamlitz): "Das war ein schwer erkämpfter Sieg gegen einen guten Gegner. Wir widmen den ersten Dreier in der Saison unserem Obmann Peter Novak, der zurzeit im Krankenhaus verweilt. Es ist uns allen auch ein Bedürfnis - vor allem unseren Legionären - diesen Sieg Herrn Arnold Wratschko sen. zu widmen, der uns ständig kritisiert und nicht an unsere Mannschaft glaubt. Großes Kompliment an die Jungs, sie haben viel Einsatz und Leidenschaft an den Tag gelegt. Großes Lob auch an unseren Trainer, er hat das Team perfekt auf den Gegner eingestellt."

Landesliga: Kalsdorf : Gamlitz - 0:1 (0:1)

3 Murat Bajraj 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.