Später Treffer beschert FSC Eggendorf/Hartberg Amateure drei Punkte

In einem dramatischen Spiel der 4. Runde der Landesliga setzte sich der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure mit 2:1 gegen den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und einem Rückstand konnten die Gastgeber dank einer starken Schlussphase das Spiel drehen. Die Fans wurden mit packenden Szenen und drei Toren in der zweiten Halbzeit bestens unterhalten.

Torlose erste Halbzeit mit einigen Chancen

Der Anpfiff des Spiels war kaum verklungen, da zeigte sich schon, dass beide Teams entschlossen waren, die Begegnung für sich zu entscheiden. Bereits in der 7. Minute kamen die Gastgeber zu ihrem ersten Abschluss, doch der Schuss wurde geblockt und der anschließende Eckball blieb ohne Ergebnis.

In der 11. Minute hatten dann die Gäste aus Kindberg-Mürzhofen ihre erste Möglichkeit, konnten diese jedoch nicht nutzen. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. In der 12. Minute zeigte Matthias Postl von Eggendorf/Hartberg sein Können, als er einen Verteidiger ausspielte und den Ball knapp am Tor vorbeischob.

Kurze Zeit später war es Hajdari, der nach einem Patzer der Gäste alleine vor dem Torwart auftauchte, aber dieser konnte den Schuss gerade noch abwehren. Die Gastgeber drückten weiter und Mauerhofer vergab in der 15. Minute eine gute Chance. Ebenfalls in der 15. Minute bekam Korherr den Ball im Strafraum zugespielt, doch sein Schuss landete auf der Tribüne.

Kindberg-Mürzhofen blieb jedoch nicht untätig. In der 28. Minute schoss Hoppl den Ball übers Tor und in der 38. Minute konnte Torhüter Scherf einen Eckball der Gäste gut abwehren. Trotz dieser Chancen auf beiden Seiten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Korherr trifft doppelt

Nach dem Seitenwechsel blieben die Teams weiter am Drücker. In der 62. Minute verzeichnete Hajdari einen Schuss auf das Tor der Gäste, doch Torhüter Budl konnte den Ball fangen. Zwei Minuten später gingen dann die Gäste aus Kindberg-Mürzhofen durch Lukas Katzenberger in Führung. Katzenberger jagte den Ball unter die Latte und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front.

Eggendorf/Hartberg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und schlug in der 76. Minute zurück. David Korherr nahm sich den Ball mit der Brust perfekt mit und schob flach ins kurze Eck ein, um den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Das Spiel nahm weiter an Dramatik zu.

In der 85. Minute war es erneut Korherr, der nach einer Flanke von Prenner goldrichtig stand und den Ball zum 2:1 für die Hausherren im Netz versenkte. Die Gastgeber hatten das Spiel gedreht und lagen nun in Führung.

Kindberg-Mürzhofen versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 88. Minute flog eine Flanke von Kovacevic in den Strafraum der Gäste, doch Korherr kam eine Spur zu spät. In der 90. Minute hatte Kindberg-Mürzhofen noch eine gute Aktion, aber Torhüter Scherf konnte die Hereingabe sicher fangen. Schließlich ertönte nach 93 Minuten der Schlusspfiff und der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure durfte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Koch (685 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Koch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.