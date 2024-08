Revanche geglückt: Lebring ballert sich gegen Schladming den Frust von der Seele

Details Freitag, 23. August 2024 22:16

Nach den eher dürftigen Auftritten des SV Lebring zu Saisonbeginn stand die Truppe von Robert Kothleitner gegen den FC Schladming unter Zugzwang. Beim Aufeinandertreffen der beiden Teams feierten die Schladminger im Lebringer Stadion einen Kantersieg. Diesmal war es umgekehrt - die Heimischen gewannen mit 4:0. Der Sieg verschafft dem SV Lebring wichtige drei Punkte und markiert eventuell einen Wendepunkt in ihrer noch jungen Saison.

Christoph Martschinko traf zum 3:0

Dominante erste Halbzeit für den SV Lebring

Die Heimischen standen von Beginn an voll am Gas und drückten die Gäste voll in ihre Hälfte. Schladming stand sehr tief - versuchte durch schnelles Umschaltspiel und lange Bälle Gefahr auszuüben - Lebring hatte in den ersten zwanzig Minuten gefühlte 80 % Ballbesitz. Einige gute Möglichkeiten wurden aufseiten der Heimischen vergeben - es war aber auch nicht einfach die Abwehrmauer der Schladminger zu durchbrechen.

Der erste Treffer fiel in der 22. Minute, als Philipp Wippel den Ball im Netz der Schladminger versenkte und die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Schladming machte nun ein wenig auf - versuchte höher zu stehen - doch die Gastgeber blieben weiter gefährlich. In der 36. Minute baute Alexander Rother die Führung weiter aus und erhöhte auf 2:0. Die Schladminger hatten kurz vor der Pause noch eine gute Chance durch Martin Reiter, doch die Lebringer Defensive konnte den Ball gerade noch klären.

So endete die erste Halbzeit mit einer absolut verdienten 2:0-Führung für den SV Lebring. Die Gäste hatten bis auf zwei Chancen nicht viel mitzureden im ersten Spielabschnitt.

Zweite Halbzeit: Lebring macht alles klar

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz des SV Lebring fort. In der 47. Minute jubelten die Lebringer zu früh - ein Kopfballtor von Alexander Rother wurde zurecht wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Doch nur vier Minuten später, in der 51. Minute, erzielte Christoph Martschinko das 3:0 für die Lebringer und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Ein Traumpass von Phillip Wippel war diesem Treffer vorausgegangen.

Die Kothleitner-Elf blieb effizient und baute in der 55. Minute durch ein weiteres Tor von Alexander Rother die Führung auf 4:0 aus. Die Schladminger hatten in der 80. Minute noch eine spektakuläre Chance durch einen Fallrückzieher von André Unterberger, der jedoch nicht zum Torerfolg führte. Auch eine weitere Ecke in derselben Minute brachte nichts Zählbares ein.

Andre Unterberger versuchte einen Fallrückzieher

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem souveränen 4:0-Sieg für den SV Lebring. Die Lebringer zeigten eine beeindruckende Leistung und holten sich damit verdiente drei Punkte. Die Schladminger konnten trotz einiger guter Chancen den starken Auftritt der Gastgeber nicht gefährden und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Insgesamt zeigte der SV Lebring eine starke Mannschaftsleistung und konnte sich durch den Sieg auf die Siegerspur zurückkämpfen. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob sie diesen Schwung mitnehmen und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten können.

Stimmen zum Spiel:

Franz Labugger, Obmann Lebring:

"Nach der bitteren Niederlage gegen Allerheiligen war das heute ein Zeichen unserer Burschen und ein Schritt in die richtige Richtung. Bravo!"

Roland Kahr, Präsident Schladming:

"Lebring war um eine Klasse besser, gottseidank haben wir nicht höher verloren. Wir können leider unsere Ausfälle nicht kompensieren."

Robert Kothleitner, Trainer Lebring:

Landesliga: Lebring : Schladming - 4:0 (2:0)

55 Alexander Rother 4:0

51 Christoph Martschinko 3:0

36 Alexander Rother 2:0

22 Philipp Wippel 1:0

Aufstellungen:

SV Lebring: Dominik Huberts - Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk (K) - Petar Paric, Georg Grasser, Florian Gruber, Jure Volmajer, Philipp Wippel - Blaz Urh, Alexander Rother



Ersatzspieler: Alen Frlez, Nikola Vuksanovic, Stefan Greistorfer, Fabio Schwinger, Jonas Lang, Josip Jelic



Trainer: Robert Kothleitner

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Marcel Lep, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Christoph Kollau, Andre Unterberger - Marcel Ruckhofer - Johannes Felsner, Antonio Solaja, Simon Oberhamberger



Ersatzspieler: Christian Krenn, Frederik Stocker, Sebastian Auer, Michael Kraft, Andreas Burgsteiner, Hans Hutegger



Trainer: Peter Halada

by René Dretnik

Fotos: RIPU und ReD

Video: ReD

