Kampfbetonte Partie mit Traumtor als Abschluss: Fehring besiegt Allerheiligen

Details Freitag, 23. August 2024 22:43

In einem spannenden und kampfbetonten Duell setzte sich der UFC Fehring mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den ASV Allerheiligen durch. Das Spiel hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem und bot zahlreiche packende Szenen sowie beeindruckende Torhüterleistungen auf beiden Seiten. Das entscheidende Tor erzielte Josip-Domagoj Hranilović in der 85. Minute - dieses Traumtor sicherte damit den Heimsieg für den UFC Fehring.

Josip-Domagoj Hranilović erzielte ein Traumtor und brachte seinem Team den Sieg

Erste Halbzeit: Offensivspektakel und starke Torhüter

Das Spiel begann mit einer offensiven und sehr kampbetonten Ausrichtung beider Mannschaften. Bereits in den ersten Minuten zeigten sich die Teams angriffsfreudig und suchten den Weg zum Tor. In der 17. Minute kam der UFC Fehring nach einem gut gespielten Angriff zu einer ersten guten Chance, doch der Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Die Heimelf von Trainer Saso Kupcic setzte weiter nach und erarbeitete sich durch Daniel Pöltl in der 22. Minute eine weitere gute Möglichkeit, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

Der Durchbruch für den UFC Fehring kam in der 28. Minute, als Felix Glanz nach einer wunderbaren Kombination mit Nejc Omladic das 1:0 für die Heimelf erzielte. Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. In der 37. Minute gelang Stjepan Igrec vom ASV Allerheiligen nach einem schnell gespielten Konter der Ausgleich zum 1:1. Der Ausgleichstreffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, aber der Torhüter des UFC Fehring, Pascal Sommerfeld, zeigte in der 45. Minute eine starke Parade und bewahrte sein Team vor einem Rückstand zur Halbzeit. Auch auf der Gegenseite stand Torhüter Marino Hamer im Fokus, als er eine Möglichkeit von Felix Glanz bravourös parierte.

Zweite Halbzeit: Hranilović sichert den Sieg

Auch nach der Pause setzte der UFC Fehring seine Offensivbemühungen fort. In der 47. Minute verzeichnete die Heimmannschaft die erste Halbchance der zweiten Halbzeit. Das Team von Saso Kupcic blieb weiterhin gefährlich und erarbeitete sich in der 50. Minute eine weitere gute Chance.

In der 72. Minute hatten die Hausherren Pech, als Glanz einen Schuss nur an die Stange ballerte. Die Partie blieb spannend und beide Teams hatten ihre Chancen. In der 85. Minute war es schließlich Josip-Domagoj Hranilović, der den entscheidenden Treffer für den UFC Fehring erzielte. Mit einem Traumtor - nach einem schwer anzunehmenden Zuspiel zog er per Seitfallzieher ins lange Eck ab - zum 2:1 sorgte er für großen Jubel bei den Heimfans und brachte sein Team auf die Siegerstraße.

Pascal Sommerfeld stand wieder einmal im Fokus

Der ASV Allerheiligen gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte in den letzten Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 87. Minute zeigte Sommerfeld im Kasten des UFC Fehring erneut eine Riesenparade und hielt sein Team damit im Spiel.

Mit diesem knappen 2:1-Sieg sicherte sich der UFC Fehring wertvolle Punkte in der Landesliga und zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum. Der ASV Allerheiligen hingegen muss trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten.

Stimmen zum Spiel:

Matthias Heuberger, Obmann Fehring:

"Wir haben gewusst, dass mit Allerheiligen eine sehr gute Mannschaft kommt. Dementsprechend sind unsere Jungs auch aufgetreten. Nach einer sehr kampfbetonten ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel im zweiten Durchgang in unsere Richtung. Deshalb war auch der späte Siegestreffer berechtigt. Wir sehen jetzt mit breiter Brust dem nächsten Gegner Schladming entgegen."

Maximillian Pacher, sportlicher Leiter Allerheiligen:

"Es war ein ganz schweres kampfbetontes Spiel. Eigentlich war es eine klassische X-Partie. Wir haben zwei Top-Chancen auf die Führung liegen gelassen. Da muss ich dem Fehringer Keeper gratulieren, der diese Möglichkeiten glänzend pariert hat. Das 2:1 war ein Traumtor, solch ein Tor sieht man in der Liga nicht oft. So sind die drei Punkte leider in Fehring geblieben. Gratulation an Fehring."

Landesliga: Fehring : Allerheiligen - 2:1 (1:1)

85 Josip-Domagoj Hranilovi? 2:1

37 Stjepan Igrec 1:1

28 Felix Glanz 1:0

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Alan Kaucic, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz, Marc Geigl, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Tobias Höber, Artem Marchenko, Benjamin Glanz, Raphael Wien, Paul Leitgeb



Trainer: Saso Kupcic

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Adebola Emwenghare, Boris Planeta, Nino Emanuel Hartweger, Denis Tubic, Leon Martincevic, Julian Janetzko - Sally Christian Preininger, Alen Polanec - Jonas Janetzko, Stjepan Igrec



Ersatzspieler: Aldin Malagic, Jakob Obenaus, Maximilian Michael Sieber, Dorijan Bakek, Antonio Paunescu



Trainer: Zoran Begic , BEd

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.