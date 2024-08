Frohnleiten Coach-Wolf nach der Niederlage gegen Fürstenfeld: "Wir pfeifen aus dem letzten Loch!"

Details Freitag, 23. August 2024 23:26

Mit einer stark dezimierten Formation - fünf Spieler aus der Meistermannschaft fehlten aufgrund von Verletzungen - ging der SV Frohnleiten gegen den SK Fürstenfeld im eigenen Stadion mit 1:3 unter. Die Gastgeber gingen zwar früh in Führung und hielten diese bis zur Halbzeit, doch im zweiten Durchgang gelang es Fürstenfeld, das Blatt zu wenden. Matchwinner waren die Torschützen Sebastian Prattes und Oliver Bacher, die in den Schlussminuten für die Entscheidung sorgten.

Sebastian Prattes traf zum 1:2 und sorgte für die Vorentscheidung

Frühe Führung für SV Frohnleiten

Die Begegnung zwischen dem SV Frohnleiten und dem SK Fürstenfeld begann mit einer energischen Anfangsphase, in der beide Teams ihre Spielstärke demonstrierten. In der 13. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer der Partie: Jonas Rainer nutzte eine Flanke von der rechten Seite, die im Strafraum auf etwas kuriose Weise bei ihm landete. Aus kurzer Distanz behielt er die Nerven und schoss sicher zum 1:0 ein. Dieser frühe Treffer setzte ein deutliches Zeichen und verlieh Frohnleiten zusätzliches Selbstvertrauen.

Im Verlauf der ersten Halbzeit hatte Fürstenfeld Schwierigkeiten, durch die kompakte Defensive der Hausherren zu brechen. Trotz einiger guter Ansätze gelang es ihnen nicht, zwingende Chancen zu kreieren. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Frohnleiten ihre Führung behaupten und ging mit einem knappen, aber verdienten 1:0 in die Kabine.

Spannende zweite Halbzeit und der Ausgleich

In der zweiten Hälfte erhöhte Fürstenfeld den Druck merklich. In der 63. Minute sorgte ein kurioser Vorfall für Aufsehen: Nach einer Flanke von links landete der Ball im Tor von Frohnleiten, doch der Schiedsrichter erkannte das Tor wegen eines angeblichen Foulspiels nicht an. Diese Entscheidung sorgte für einiges Kopfschütteln bei den Gästen.

Nur einige Minuten später, in der 70. Minute, musste Fürstenfeld einen Rückschlag hinnehmen, als David Fritz mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Doch trotz Unterzahl gaben die Gäste nicht auf und kämpften weiter um jeden Ball. Die Vielzahl an Möglichkeiten konnten in dieser Phase allesamt vom souveränen Frohnleitner-Keeper Patrick Krenn pariert werden.

Die Wende im Spiel begann in der 75. Minute: Andreas Glaser übernahm eine Flanke von rechts und brachte den Ball danach irgendwie im Tor unter. Dieser Treffer brachte die Gäste zurück ins Spiel und setzte den Gastgeber noch mehr unter Druck.

Keeper Krenn (hier noch im KSV-Dress) brachte die Gäste zum Verzweifeln

In der 87. Minute belohnte sich der SK Fürstenfeld schließlich für seine Bemühungen: Ein Freistoß aus dem linken Mittelfeld landete im Strafraum - die Frohnleitner Defensive brachte den Ball nicht weg und Sebastian Prattes setzte sich durch und erzielte mit einem Schuss aus 22 Metern das 2:1. Die Freude bei den Gästen war groß, während die Gastgeber enttäuscht auf das Geschehen reagierten.

In der Nachspielzeit machte Oliver Bacher den Sack endgültig zu. Bei einem Konter in der 90. Minute wurde die Abwehr von Frohnleiten überrumpelt, und Bacher nutzte die Chance eiskalt, um zum 3:1-Endstand zu treffen. Dieser Treffer besiegelte den verdienten Sieg für den SK Fürstenfeld, der nach einer beeindruckenden Aufholjagd die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

Mit diesem Ergebnis festigte Fürstenfeld seine Position in der Landesliga, während Frohnleiten nach einer starken ersten Halbzeit am Ende doch leer ausging.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Wir mussten Spieler aus dem Ruhestand zurückholen, damit wir die Bank besetzen konnten. Die Jungs haben trotzdem aufopfernd gekämpft, gegen die starke Fürstenfelder Mannschaft ist es aber schwer, wenn du 90 Minuten voll unter Druck stehst."

Markus Pammer, Pressesprecher Fürstenfeld:

"Das war heute sicher nicht unser allerbester Auftritt in dieser Saison, die Mannschaft hat aber trotz unzähliger vergebener Chancen Moral bewiesen und letztlich auch in Unterzahl völlig verdient gewonnen."

Landesliga: Frohnleiten : Fürstenfeld - 1:3 (1:0)

91 Oliver Bacher 1:3

87 Sebastian Prattes 1:2

75 Andreas Glaser 1:1

13 Jonas Rainer 1:0

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Patrick Krenn - Philipp Puregger, Lukas Derler, Rene Tippl - Jonas Bauer, Nazareno Leonel Prügger, Jonas Rainer, Bono Vucic (K), Noah Friedl - Patrik Lukacs, Marc Wagner



Ersatzspieler: Bernhard Zitz, Dominik Traxler, Matteo Kraxner, Maximilian Kremser, Paul Statthaler



Trainer: Patrick Wolf

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling, Jan Felix Ritter, Gregor Zelko - Jan Meimer, Oliver Bacher, Fabian Wonisch, Vito Mörec - Philipp Wendler, Andreas Glaser (K)



Ersatzspieler: Simon Sommer, Oliver Jaindl, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Maximilian Mittendrein, Sebastian Prattes



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos und Admiral-Gepa-Pictures

